В России обнародовали данные об энергетических доходах в бюджет за 4 месяца 2024 года. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 82%. Однако Минфин государства-агрессора добавил, что они использовали средства из важного фонда.
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Нефтегазовые доходы России выросли в 2024 году
Всего за четыре месяца текущего года благодаря нефти и газу российский бюджет получил 4,157 триллиона рублей. Столь значительное увеличение доходов объясняют высокими ценами на нефть и использованием средств из "Фонда национального благосостояния" для покрытия недостатка доходов.
Уровень с 2024 года определяют из цены отсечения нефти в 60 долларов за баррель, которую установили страны Запада в ответ на полномасштабную войну против Украины как "потолок цен" – на апрель его определил российский Минфин в 1,152 триллиона рублей.
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- Напомним, что атаки украинских беспилотников на российские НПЗ привели к неожиданному эффекту – снижения цен на мировом рынке нефти. Это объясняют тем, что возможности России, связанные с хранением сырья ограничены.
- Ожидается, что к 2030 году Канада существенно увеличит объемы добычи нефти. Американцы считают, что США, Бразилия, Гаяна и Канада возглавят рост добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки в 2024 году. Это вызов для ОПЕК, которая стремится контролировать цены на рынке нефти.
- С другой стороны, ОПЕК ведет переговоры о вступлении с Намибией, которая может стать четвертым крупнейшим производителем нефти в Африке.