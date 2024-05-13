В России обнародовали данные об энергетических доходах в бюджет за 4 месяца 2024 года. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 82%. Однако Минфин государства-агрессора добавил, что они использовали средства из важного фонда.

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Нефтегазовые доходы России выросли в 2024 году

Всего за четыре месяца текущего года благодаря нефти и газу российский бюджет получил 4,157 триллиона рублей. Столь значительное увеличение доходов объясняют высокими ценами на нефть и использованием средств из "Фонда национального благосостояния" для покрытия недостатка доходов.

Кроме того, сообщают, что в апреле доходы от продажи нефти и газа в федеральный бюджет России третий месяц подряд превзошли базовый уровень и составили 1,229 триллиона рублей.

Уровень с 2024 года определяют из цены отсечения нефти в 60 долларов за баррель, которую установили страны Запада в ответ на полномасштабную войну против Украины как "потолок цен" – на апрель его определил российский Минфин в 1,152 триллиона рублей.

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