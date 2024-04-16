За последние годы ОПЕК+ покинуло несколько стран. Для примера, можно вспомнить Анголу, которая приняла соответствующее решение в конце 2023 года. Кроме Анголы нефтяной картель также покинули Катар, Индонезия и Эквадор.

Стоит внимания Купили валюту и передумали: как действовать и на что рассчитывать

ОПЕК проводит переговоры со страной Африки

Нефтяной картель рассматривает возможность членства Намибии. Эта страна имеет шансы стать четвертым крупнейшим производителем нефти в Африке до следующего десятилетия. Сообщают, что самая первая цель для ОПЕК+ – это присоединение Намибии к Хартии о сотрудничестве (группа, которая ведет долгосрочный диалог об энергетических рынках). В январе к Хартии присоединилась Бразилия.

К теме! В этом десятилетии в Намибии обнаружили запасы нефти на примерно 2,6 миллиарда баррелей. В стране проводят разведку и оценку месторождений различные компании. Среди них Total, Shell, Chevron, Rhino Resources, Eco Atlantic Oil & Gas и Galp Energia.

Ситуацию прокомментировал исполнительный председатель Африканской энергетической палаты М. Дж. Аюк. Он, частности, заявил, что в ОПЕК стремятся, чтобы Намибия стала полноценным членом группы производителей нефти. Согласно его словам, Африканская энергетическая палата была вовлечена в процесс содействия переговорам. Аюк также добавил, что представители ОПЕК начали "наступление обаяния". Однако он подчеркнул, что результат переговоров пока неясен.

Что такое ОПЕК Это картель, создан нефтедобывающими странами для стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, чья экономика зависит от доходов от экспорта нефти. Членами организации сейчас являются 12 стран.

Реакция Намибии и ее возможности

Стоит добавить, что в прошлом году комиссар Намибии по вопросам нефти Мэгги Шино заявила о заинтересованности в присоединении страны к ОПЕК. Вероятнее всего, переговоры между сторонами продолжат в конце апреля. Именно на этот период запланировано выступление представителя ОПЕК на энергетической конференции в Намибии.

С учетом данных об известных месторождениях, Намибия имеет возможность дойти до максимальной производительности 700 тысяч баррелей нефти в день до 2030 года. В то же время добавляют, что этот показатель может вырасти при условии дальнейшей успешной разведки нефтяных месторождений.