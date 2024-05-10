Достаточно длительный период высоких цен на нефть позволили производителям больше заработать, а также создал почву для более амбициозных проектов.
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Канада усиливает позиции на рынке нефти
Согласно новым прогнозам, к 2030 году объемы добычи нефти в Канаде вырастут до 3,8 миллиона баррелей в день. Это ориентировочно на 3% больше, чем ожидали в 2023 году.
Сразу несколько компаний заявили о расширении имеющихся скважин, используя преимущества начала строительства новых трубопроводов к Тихоокеанскому побережью. Речь идет о подразделениях Imperial Oil Ltd, компании Exxon Mobil Corp. и Canadian Natural Resources Ltd..
Рост объемов добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, негативно повлиял на планы картеля поддерживать цены благодаря сокращению предложения. В Вашингтоне считают, что США, Бразилия, Гаяна и Канада возглавят рост добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки в 2024 году.
Больше новостей о нефтяном картеле:
- Напомним, что глава аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский ранее рассказывал, что золотые времена ОПЕК+ уже прошли, тогда как инициативы, связанные с сокращением объемов добычи нефти, – это попытки их вернуть.
- Также стоит добавить, что в последние несколько лет из состава ОПЕК+ вышли сразу несколько стран. Речь идет об Анголе, Катар, Индонезию и Эквадор.
- В то же время ОПЕК ведет переговоры о вступлении с Намибией, которая может стать четвертым крупнейшим производителем нефти в Африке в ближайшем будущем.