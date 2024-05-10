Согласно данным СМИ, встреча состоялась еще в апреле в Мар-а-Лаго во Флориде. Во время разговора возник вопрос о том, какую экологическую политику планирует проводить Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом.

Обратите внимание Как на рынок нефти влияет комбинация факторов с Запада, Азии и Ближнего Востока

Трамп предложил собрать 1 миллиард долларов на его кампанию

Зато Дональд Трамп пообещал немедленно отменить десятки экологических правил, которые ввела администрация Джо Байдена, а также прекратить введение новых.

Однако за это он попросил у присутствующих лиц, владеющих значительными капиталами, собрать 1 миллиард долларов на предвыборную кампанию, которая позволит ему снова стать президентом США.

К теме! В США навсегда запретили аудиторскую компанию BF Borgers из-за ненадлежащего аудита и мониторинга финансовых отчетов публичных компаний. Ранее эта фирма отвечала за аудит компании Trump Media, которая в 2024 году вышла на биржу.

Об отмене каких норм говорил Трамп

Для примера, можно вспомнить о пропаганде использования электромобилей. Дональд Трамп, как правило, высмеивает электрокары на различных митингах. Он даже называет такие машины "обманом".

Однако в рамках предвыборной кампании в 2020 году Трамп наоборот поддерживал переход на электромобили. Уже на посту президента он попытался отменить налоговый кредит на электромобили и стандарты по выбросам от транспортных средств, которые поощряют компании производить больше электромобилей.