Сообщают, что США и другие страны Запада сейчас работают над финальной частью плана по введению ценового потолка для российской нефти.

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Ценовой потолок для нефти из России

Согласно последней информации, ценовой диапазон еще не определен. Однако существует версия, что речь идет о цене на уровне 63 – 64 доллара за баррель. В США пытаются обрести определенный баланс. Дело в том, что Администрация Джозефа Байдена стремится достичь следующих целей:

Установить ограничение цены для российской нефти, доходы от продаж которой являются основным источником финансирования полномасштабной войны России против Украины;

С другой стороны, американские чиновники планируют сохранить поток сырья из России и избежать скачков цены на рынке.

К теме! В целом, цены на нефть растут на фоне. рекордного экспорта сырья США и ослабление доллара на рынке.

О принятии окончательного решения можно будет говорить ближе к 5 декабря 2022 года. Напомним, что именно тогда заработает частичное эмбарго на российскую нефть от Европейского Союза, которое связано с ограничениями на процесс транспортировки и страхования морской нефти.

Что происходит с ценой на российскую нефть

Самая известная марка российской нефти – Urals. На момент создания этого материала, это сырье торгуется на рынке по цене на уровне 74,31 доллара за баррель, по данным Trading Economics. Со старта сегодняшних торгов российская нефть подорожала на 1,60%, а с начала 2022 года – на 3,24%. Также следует учитывать и следующие данные:

Разница между стоимостью Urals и эталонной марки нефти Brent составляет почти 24 доллара за баррель, согласно порталу Neste.

согласно порталу Neste. Однако в конце сентября в Индии заявили, что скидки на баррели нефти из России резко уменьшились, по сравнению с 36 долларами за баррель, которые были после полномасштабного вторжения в Украину.

Речь идет о компании Bharat Petroleum, которая активно покупала сырье от государства-агрессора. Мол, таким образом, Россия пытается восстановить свое влияние на достаточно нестабильном рынке нефти. Reuters.