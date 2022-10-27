Актуальные данные о ценах на нефть

В четверг, 27 октября, баррель нефти Brent торгуется по цене на уровне 95,94 доллара. С начала сессии котировки этой марки подорожали на 0,26%, согласно данным Finance! Yahoo.

Полезно Инвестиционный бум в мире: как начать и избежать мошенников

А вот контракты на американскую марку нефти – West Texas Intermediate – стоят 88,09 доллара за баррель. С начала торгов эта марка выросла в цене 0,20%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 95,90 доллара за баррель;

за баррель; Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 88,07 доллара за баррель.

Что происходит на рынке нефти

Росту цен на рынке способствует рекордный экспорт нефти из США. Еще один фактор влияния – ослабление позиций американского доллара. В то же время подорожание сырья сдерживают опасения по поводу спроса в Китае, который является второй экономикой в мире и одним из крупнейших потребителей энергии в мире, пишет Yahoo!Finance.

Прогнозы по ценам на нефть от профессионалов: