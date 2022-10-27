Актуальные данные о ценах на нефть
В четверг, 27 октября, баррель нефти Brent торгуется по цене на уровне 95,94 доллара. С начала сессии котировки этой марки подорожали на 0,26%, согласно данным Finance! Yahoo.
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А вот контракты на американскую марку нефти – West Texas Intermediate – стоят 88,09 доллара за баррель. С начала торгов эта марка выросла в цене 0,20%.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 95,90 доллара за баррель;
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 88,07 доллара за баррель.
Что происходит на рынке нефти
Росту цен на рынке способствует рекордный экспорт нефти из США. Еще один фактор влияния – ослабление позиций американского доллара. В то же время подорожание сырья сдерживают опасения по поводу спроса в Китае, который является второй экономикой в мире и одним из крупнейших потребителей энергии в мире, пишет Yahoo!Finance.
Прогнозы по ценам на нефть от профессионалов:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.
- В Fitch Solutions в новом прогнозе отметили, что в 2022 году стоимость баррелей Brent может достигнуть 105 долларов, тогда как в следующем году снизится до 85 долларов за баррель.