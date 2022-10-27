Відтак повідомляють, що США та інші країни Заходу наразі працюють над фінальною частиною плану щодо запровадження цінової стелі для російської нафти.

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Цінова стеля для нафти з Росії

Згідно з останньою інформацією, ціновий діапазон ще не визначено. Проте існує версія, що йдеться про ціну на рівні 63 – 64 долари за барель. У США намагаються знайти певний баланс. Річ у тому, що Адміністрація Джозефа Байдена прагне досягти таких цілей:

Встановити обмеження ціни для російської нафти, доходи від продажів якої є основним джерелом фінансування повномасштабної війни Росії проти України;

З іншої сторони американські чиновники планують зберегти потік сировини з Росії та уникнути стрибків ціни на ринку.

До теми! Загалом ціни на нафту зростають на фоні рекордного експорту сировини з США та ослаблення долара на ринку.

Про ухвалення остаточного рішення можна буде говорити ближче до 5 грудня 2022 року. Нагадаємо, що саме тоді почне працювати часткове ембарго на російську нафту від Європейського Союзу, яке пов'язане з обмеженнями на процес транспортування та страхування морської нафти.

Що відбувається з ціною на російську нафту

Найвідоміша марка російської нафти – Urals. На момент створення цього матеріалу, ця сировина торгується на ринку за ціною на рівні 74,31 долара за барель, за даними Trading Economics. Зі старту сьогоднішніх торгів російська нафта подорожчала на 1,60%, а з початку 2022 року – на 3,24%. Також варто враховувати й такі дані:

Різниця між вартістю Urals та еталонної марки нафти Brent наразі становить майже 24 долари за барель, згідно з порталом Neste.

згідно з порталом Neste. Проте наприкінці вересня в Індії заявили, що знижки на барелі нафти з Росії різко зменшилися, порівнянні з 36 доларами за барель, які були після повномасштабного вторгнення в Україну.

Йдеться про компанію Bharat Petroleum, яка активно купувала сировину від держави-агресорки. Мовляв, таким чином, Росія намагається відновити свій вплив на досить нестабільному ринку нафти, пише Reuters.