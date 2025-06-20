Почему бережливость миллионеров приводит к долгам
Исследователи из Гарвардского университета пришли к выводу, что бережливость миллионеров является причиной долгов около 90% людей в мире. Кроме того, бережливость богачей снижает процентную ставку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Entrepreneur.
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По данным исследования, чем больше тратят миллионеры, тем активнее развивается мировая экономика.
- Когда миллионер покупает яхту, то часть денег, потраченных на ее покупку, получают работники, что проектировали, производили, продавали и доставляли судно новому владельцу.
- Если богачи не покупают дорогие вещи, а оставляют деньги на банковских счетах, то банки пользуются этими средствами для предоставления кредитов населению. Таким образом, деньги, которые люди берут для уплаты долгов, обогащают и так уже богатых.
- Когда процентная ставка низкая, люди охотнее берут займы в банках, и постепенно долги накапливаются. А вот инвестиции этих денег способствовали бы росту производительных отраслей экономики, например, строительства и тому подобное.
Важно! Исследование связи между бережливостью миллионеров и долгами людей проводили на основе данных из США, однако, по мнению ученых, похожие процессы можно наблюдать и в других странах.
Как можно изменить ситуацию
Авторы исследования считают, что можно разорвать связь между бережливостью богачей и ростом долгов остального населения. Для решения этой проблемы они предлагают следующие способы:
- реформировать налоговую систему страны;
- усовершенствовать программу перераспределения финансовых активов.
Однако исследователи признают, что для этого нужно немало усилий и желание к изменениям ключевых игроков финансовой системы.
Стоит знать! По данным Глобального отчета о богатстве UBS, сейчас больше всего миллионеров проживает в США. Только в прошлом году 379 тысяч американцев стали обладателями состояния в 1 миллион долларов.