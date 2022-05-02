Крупнейшая в России нефтяная компания не смогла провести тендер на продажу своего сырья, ведь европейские покупатели держатся в стороне из-за нападения на Украину. Об этом сообщают 5 трейдеров, которые осведомлены с этим вопросом.
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Россия провалила тендер на продажу нефти Urals
Россияне имели целью продать 5,1 миллиона тонн или 37 миллионов баррелей нефти Urals для загрузки на трех западных портах в мае и июне. Однако покупатели в Европе не выступили с предложениями.
Некоторые нефтепроизводители из Азии подали заявки, однако в российской компании сочли их слишком низкими, согласными с данными трейдеров. Эти же компании пожаловались на некоторые требования "Роснефти" в тендере, назвав их очень жесткими. В частности, они упомянули о 100% предоплате.
Эта неудача свидетельствует об увеличении проблем для российских производителей нефти в контексте замены покупателей на свой товар после того, как европейцы сокращают свои покупки. В то же время более половины морского экспорта нефти Urals все еще предназначается для Европы. Это соотношение резко упало с довоенного уровня, которое составляло 90%.
Однако у России все еще есть покупатели на свою нефть. В частности, Индия, существенно наращивающая импорт нефти Urals. Таким образом эта страна заменит Европу как основного покупателя этой марки нефти. Однако в других местах интерес к покупке остается приглушенным, и еще неизвестно, сможет ли Азия в целом поглотить дополнительные бочки с сырьем, которые Европа избегает.