Крупнейшая в России нефтяная компания не смогла провести тендер на продажу своего сырья, ведь европейские покупатели держатся в стороне из-за нападения на Украину. Об этом сообщают 5 трейдеров, которые осведомлены с этим вопросом.

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Россия провалила тендер на продажу нефти Urals

Россияне имели целью продать 5,1 миллиона тонн или 37 миллионов баррелей нефти Urals для загрузки на трех западных портах в мае и июне. Однако покупатели в Европе не выступили с предложениями.

Некоторые нефтепроизводители из Азии подали заявки, однако в российской компании сочли их слишком низкими, согласными с данными трейдеров. Эти же компании пожаловались на некоторые требования "Роснефти" в тендере, назвав их очень жесткими. В частности, они упомянули о 100% предоплате.

Эта неудача свидетельствует об увеличении проблем для российских производителей нефти в контексте замены покупателей на свой товар после того, как европейцы сокращают свои покупки. В то же время более половины морского экспорта нефти Urals все еще предназначается для Европы. Это соотношение резко упало с довоенного уровня, которое составляло 90%.

Однако у России все еще есть покупатели на свою нефть. В частности, Индия, существенно наращивающая импорт нефти Urals. Таким образом эта страна заменит Европу как основного покупателя этой марки нефти. Однако в других местах интерес к покупке остается приглушенным, и еще неизвестно, сможет ли Азия в целом поглотить дополнительные бочки с сырьем, которые Европа избегает.

Однако Россия планирует добиться достаточно высокого уровня экспорта нефти Urals. Последняя программа по загрузке показала примерно 8,71 миллиона тонн или 2,06 миллиона баррелей нефти в день. Ежедневные объемы несколько ниже трехлетнего максимума в апреле на уровне 2,26 миллиона, однако значительно выше общих показателей в 2021 году – 1,5 миллиона.

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