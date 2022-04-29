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ЕС может ввести нефтяное эмбарго

Евросоюз готовит поэтапное эмбарго на нефть. При этом объединение преодолевает глубокие разногласия между членами, зависящими от российских энергоносителей. В конце недели, когда США и их союзники углубили свои обязательства поддерживать способность Украины не только защитить себя, но и выгнать Россию со своей территории.

Над эмбарго на российскую нефть работали в течение недель, а интенсивные дискуссии относительно этого шага должны были продолжаться и на выходных перед тем, как Европейская комиссия представит окончательный вариант для одобрения послами ЕС на следующей неделе, как и новые санкции против крупнейшего российского банка – Сбербанка и высокопоставленных россиян.

Реакция Ермака

Статью американского издания также прокомментировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он добавил, что эмбарго должно стать частью шестого пакета санкций против России.

Ермак также заявил, что Украина борется за нефтяное эмбарго и работает над этим со своими союзниками в разных форматах. Глава ОП подчеркнул, что Европа должна продемонстрировать свое единство, уточнив, что в Украине надеются на принятие важного решения против российской экономики.

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