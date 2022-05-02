Найбільша у Росії нафтова компанія не змогла провести тендер на продаж своєї сировини, адже європейські покупці все тримають осторонь через напад на Україну. Про це повідомляють 5 трейдерів, які обізнані з цим питанням.

Варте уваги ЄС наступного тижня може схвалити нафтове ембарго та санкції проти Сбербанку, – ЗМІ

Росія провалила тендер на продаж нафти Urals

Росіяни мали не меті продати 5,1 мільйона тонн або 37 мільйонів барелів нафти Urals для завантаження на трьох західних портах у травні та червні. Проте покупці у Європі не виступили з пропозиціями.

Деякі нафтовиробники з Азії подали заявки, проте у російській компанії визнали їх надто низькими, згідними з даними трейдерів. Ці ж компанії поскаржилися на деякі вимоги "Роснафти" у тендері, назвавши дуже жорсткими. Зокрема, вони згадали про 100% передоплату.

Ця невдача свідчить про збільшення проблем для російських виробників нафти у контексті заміни покупців на свій товар, після того, як європейці скорочують свої покупки. Водночас більше ніж половина морського експорту нафти Urals все ще призначається для Європи. Це співвідношення різко впало з довоєнного рівня, яке становило аж 90%.

Проте Росія все ще має покупців на свою нафту. Зокрема, Індія, яка суттєво нарощує імпорт нафти Urals. Таким чином, ця країна замінить Європу як основного покупця цієї марки нафти. Однак в інших місцях інтерес до купівлі залишається приглушеним, і ще невідомо, чи зможе загалом Азія поглинути додаткові бочки з сировиною, яких Європа уникає.

Проте Росія планує досягти досить високого рівня експорту нафти Urals. Остання програма із завантаження показала приблизно 8,71 мільйона тонн або 2,06 мільйона барелів нафти на день. Щоденні обсяги трохи нижчі трирічного максимуму у квітні на рівні 2,26 мільйона, проте значно вищі загальних показників у 2021 році – 1,5 мільйона.

Актуально – Угорщина може накласти вето на ембарго російської нафти: дивитися відео