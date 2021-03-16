Автор мирового бестселлера "Богатый папа, бедный папа" призвал своих читателей инвестировать активы. Почему именно в биткойн и металлы, читайте на Финансы 24.

Своим советом Роберт Кийосаки поделился в твиттере. Автор и бизнесмен написал, что единовременное пособие, которое предусмотрели для американцев, лишь сделает бедных еще беднее.

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Миллионы были очень счастливы, что правительство приняло пакет стимулов на сумму 1,9 триллиона долларов. Кто бы не обрадовался бесплатным деньгам? Проблема заключается в том, что бесплатные деньги делают бедных и средний класс беднее. Покупайте больше золота серебра и биткоин,

– написал Кийосаки.

Millions very happy Government passes $1.9 trillion stimulus bill . Who wouldn’t be happy with free money. Problem is free money makes poor and middle class poorer. Buy more gold silver and Bitcoin. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) March 15, 2021

Экономический стимул: что это

В США приняли пакет экономических стимулов на сумму 1,9 триллиона долларов. Фактически это печать денег. Новая программа включает, в том числе помощь гражданам. Тем, чей годовой доход ниже 75 тысяч долларов, выдадут по 1400 долларов единовременного пособия.

Интересно, что по опросу Deutsche Bank молодежь планирует потратить половину этих денег на покупку акций.

Во что стоит инвестировать

Кийосаки посоветовал выбрать биткойн, золото и серебро в качестве инвестиций.

Биткойн

По состоянию на 16 марта 2021 биткойн стоил более 55 000 долларов, по данным CoinMarketCap.

Золото

Золото во вторник, 16 марта, стоило 1734 доллара, по данным GoldPrice.

Серебро

Серебро стоило 25,9 доллара за унцию в тот же день, по данным Libertex. Финансовые эксперты прогнозируют, что в этом году цена может удвоиться.

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