Автор світового бестселера "Багатий тато, бідний тато" закликав своїх читачів інвестувати активи. Чому саме у біткойн та метали, читайте на Фінанси 24.

Своєю порадою Роберт Кійосакі поділився у твітері. Автор та бізнесмен написав, що одноразова допомога, яку передбачили для американців, лиш зробить бідних ще біднішими.

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Мільйони були дуже щасливі, що уряд прийняв пакет стимулів на суму 1,9 трильйона доларів. Хто б не зрадів безкоштовним грошам? Проблема полягає в тому, що безплатні гроші роблять бідних і середній клас біднішими. Купуйте більше золота срібла та біткойн,

– написав Кійосакі.

Millions very happy Government passes $1.9 trillion stimulus bill . Who wouldn’t be happy with free money. Problem is free money makes poor and middle class poorer. Buy more gold silver and Bitcoin. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) March 15, 2021

Економічний стимул: що це

У США прийняли пакет економічних стимулів на суму 1,9 трильйона доларів. Фактично це друк грошей. Нова програма включає зокрема допомогу громадянам. Тим, чий річний дохід нижче 75 тисяч доларів, видадуть по 1400 доларів одноразової допомоги.

Цікаво, що за опитуванням Deutsche Bank молодь планує витратити половину цих грошей на купівлю акцій.

У що варто інвестувати

Кійосакі порадив обрати біткойн, золото та срібло як інвестиції.

Біткойн

Станом на 16 березня 2021 року біткойн коштував понад 55 тисяч доларів, за даними CoinMarketCap.

Золото

Золото у вівторок, 16 березня, коштувало 1 734 долари, за даними GoldPrice.

Срібло

Срібло коштувало 25,9 долара за унцію в той же день, за даними Libertex. Фінансові експерти прогнозують, що цьогоріч ціна може подвоїтися.

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