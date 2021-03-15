Американцы получат по 1400 долларов просто так: на что они потратят деньги
В США одобрили новую программу помощи гражданам страны. Тем, чей годовой доход ниже 75 000 долларов, выдадут по 1400 долларов единовременного пособия. Под этот критерий подпадает большинство населения.
Источник:ain.ua
Что показал опрос
Согласно опросу Deutsche Bank, молодые люди, которые получат помощь, планируют потратить ее на акции.
- Молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет говорят, что планируют инвестировать до 50% полученных средств.
- Люди в возрасте от 18 до 25 и от 35 до 54 лет уверяют, что потратят на акции от 30% до 40%.
- Меньше вкладывать будут люди старшего возраста.
К теме Экономический кризис с нами надолго: куда лучше вкладывать деньги
Как американцы влияют на фондовые рынки
В предыдущие разы, когда государство делало выплаты жителям страны, 8% получателей тратили деньги на инвестиции – это практически каждый десятый.
Как рассказали аналитики в комментарии CNBC, именно "бесплатные деньги" стали причиной роста рынка акций в целом, а также конкретно компании Tesla, стоимость которой около 1 триллиона долларов.
Кроме того, показательным стал рост группы инвесторов на Reddit: за последние два месяца количество участников возросло в 5 раз – там уже почти 10 миллионов пользователей.
В целом правительство США положительно оценивает помощь гражданам. Около 40% из полученных средств уходит на еду и другие предметы первой необходимости, еще 30% – на погашение долгов.
Поделиться новостью