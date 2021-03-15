В США одобрили новую программу помощи гражданам страны. Тем, чей годовой доход ниже 75 000 долларов, выдадут по 1400 долларов единовременного пособия. Под этот критерий подпадает большинство населения.

Что показал опрос

Согласно опросу Deutsche Bank, молодые люди, которые получат помощь, планируют потратить ее на акции.

Молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет говорят, что планируют инвестировать до 50% полученных средств .

. Люди в возрасте от 18 до 25 и от 35 до 54 лет уверяют, что потратят на акции от 30% до 40%.

Меньше вкладывать будут люди старшего возраста.

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Банк проводил опрос среди тех, кто уже использует различные онлайн-платформы для трейдинга. В опросе приняли участие 430 человек.

Как американцы влияют на фондовые рынки

В предыдущие разы, когда государство делало выплаты жителям страны, 8% получателей тратили деньги на инвестиции – это практически каждый десятый.

Как рассказали аналитики в комментарии CNBC, именно "бесплатные деньги" стали причиной роста рынка акций в целом, а также конкретно компании Tesla, стоимость которой около 1 триллиона долларов.

Кроме того, показательным стал рост группы инвесторов на Reddit: за последние два месяца количество участников возросло в 5 раз – там уже почти 10 миллионов пользователей.

В целом правительство США положительно оценивает помощь гражданам. Около 40% из полученных средств уходит на еду и другие предметы первой необходимости, еще 30% – на погашение долгов.

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