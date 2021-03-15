В мире продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Это дает надежду на завершение карантина в ближайшее время и постепенный выход из экономического кризиса. Однако, аналитики фондовых рынков не столь оптимистичны.

О прогнозах и об одной из наиболее выгодных в это время инвестиционных идей, 24 канал поговорил со специалистом компании Forex Club Виктором Тараном.

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Прогнозы для рынков

Ситуация на финансовых рынках продолжает оставаться напряженной. С одной стороны, разработка вакцин и начало их применения означают начало конца пандемии, что является положительным фактором для мировых инвесторов.

Однако с другой стороны, мировые центральные банки в период пандемии проводили большие вливания ликвидности на финансовый рынок, чтобы сгладить негативные последствия распространения коронавируса. В результате на рынке образовалось большое количество валюты, что может привести к снижению курса мировых валют.

Стоит ли сейчас инвестировать в валюту

В условиях, когда курс таких мировых валют, как доллар или евро, может снизиться, лучше вкладывать средства в наиболее стабильные, защитные активы. К таким активам, в частности, относится золото.

Золото сейчас самая инвестиция / Unsplash

"От золота отказываться еще рано"

Суть этой инвестиционной идеи заключается в том, чтобы избежать обесценивания ваших средств, даже номинированных в валюте, с помощью покупки контрактов на золото, которые не предусматривают физической поставки металла.

Почему золото будет расти в цене

Так, золото может продемонстрировать положительную динамику, убежден трейдер аналитик Виктор Таран.

Этому будет способствовать:

сохранение нестабильности на финансовом рынке;

большой объем ликвидности, который образовался на рынке в период пандемии;

мягкая монетарная политика американской ФРС;

согласованный властями США пакет мер поддержки на 900 миллиардов долларов.

Важно помнить, что борьба с пандемией не закончена, а это значит, что спрос на защитные активы будет сохраняться достаточно долго,

– добавляет Виктор Таран.

Как заработать на золоте

Выбор стратегии инвестирования зависит от того, какую прибыль вы хотите получить, объясняет эксперт.

Если ваша цель – максимальная прибыль, можно агрессивно покупать этот драгоценный металл. Однако важно помнить, что при агрессивной торговли растут и ваши риски.

Для тех, кто не готов брать на себя значительные риски, подойдет умеренный или даже консервативный стиль инвестиций.

А как насчет серебра и платины …

В период нестабильности драгоценные металлы является хорошим защитным активом, который можно использовать для сохранения и приумножения средств. Чтобы сохранить деньги, можно кроме золота рассмотреть, например, возможность покупки контрактов на серебро или платину.

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Попробуем подсчитать. Если в рамках инвестиционной идеи "От золота отказываться рано", вы инвестируете 1000 долларов, то: при консервативном сценарии вы можете получить прибыль в 240 долларов ;

сценарии вы можете получить прибыль в ; при использовании умеренного сценария вы заработаете – 480 долларов ;

сценария вы заработаете – ; при агрессивном – 960 долларов за три месяца.

Пока фондовые рынки демонстрируют нестабильность, одним из лучших вариантов является золото. Традиционный защитный актив, который не теряет своей ликвидности. Его можно как продать в любой момент, так и заработать на нем кругленькую сумму.