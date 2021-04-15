Британский предприниматель Ричард Брэнсон продал акции своей компании Virgin Galactic на сумму более 150 миллионов долларов. О поражениях и планы компании – читайте дальше.

Брэнсон и четыре компании, которые он контролирует, продавали ценные бумаги с 12 по 14 апреля. Стоимость активов колебалась от 26,85 до 28,73 доллара за одну акцию. Всего было продано 5 584 000 акций Virgin Galactic.

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Поражения и планы

Пандемия коронавируса тоже оставила свой след на работе Virgin Galactic . COVID-19 ударил по развлекательной и туристической сферах Virgin Galactic. Известно, что тогда Брэнсон был вынужден продать ценные бумаги компании на 500 миллионов долларов.

Кроме того, в декабре прошлого года детище Брэнсона претерпело очередное поражение: электромагнитные помехи помешали взлететь космическому кораблю. Добавим, что компания активно работает над разработками для развития космического туризма. Корпорация попытается еще раз запустить свой самолет уже в мае.

Брэнсон продал акции на сумму более 150 миллионов доларов / Фото unsplash

Интересен тот факт, что глава Virgin Galactic Чамат Палихапития продал долю компании, которая ему принадлежала. Свое решение он обосновал тем, что намерен перенаправить эти средства в инвестиции для борьбы с изменениями климата. Несмотря на все, Палихапития подчеркнул, что остается верным компании и ее целям.

В связи с этим Virgin Galactic не планирует запускать коммерческие рейсы для туристов до 2022 года. Поэтому, дебют компании в сфере космического туризма перенесли на другие даты.