В настоящее время 34-летняя певица и основательница брендов Fenty Beauty, Fenty Skin и SavageXFenty владеет статусом самой молодой миллиардерши в мире, которая создала себя сама.

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Успех Рианны на бизнес арене

На момент создания этого материала Forbes оценивает капитал звезды в 1,4 миллиарда долларов. Рианна третий год подряд попадает в рейтинг самых богатых женщин США. Она занимает 21 строчку и является единственной миллиардершей до 40 лет.

Больше всего Рианне принес именно ее бизнес, и только часть этого капитала приходится на ее музыкальную и актерскую карьеры. В частности, косметическая компания, которой она владеет вместе с французским гигантом LVMH, в 2020 году принесла доход в размере 550 миллионов долларов. Добавим, что руководителем и владельцем компании LVMH является Бернар Арно – второй богатейший человек мира. Его капитал Forbes оценивает в 143,9 млрд долларов.

Кроме того, в марте стало известно, что компания Savage X Fenty lingerie работает с консультантами по IPO (первичное размещение акций на бирже). Потенциально бренд может быть оценен в 3 миллиарда долларов. Рианне принадлежит 30% этого предприятия, которое потенциально может быть оценено в 3 миллиарда долларов.

К теме! Также в рейтинг Forbes самых богатых женщин Америки, преуспевших самостоятельно, попали Ким Кардашьян с капиталом в размере 1,8 миллиарда долларов и Кайли Дженнер, состояние которой составляет 600 миллионов долларов.

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