От какой банкноты отказались в ЕС

Речь идет о банкноте в 500 евро, пишет 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

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Причиной стало то, что сама купюра в 500 евро часто использовали для различных мошеннических операций:

отмыванием денег;

уклонением от уплаты налогов;

финансированием терроризма.

Однако это вовсе не означает, что банкноту нельзя использовать. Купюры номиналом 500 евро остаются действительным и законным платежным средством.

Интересно! Европейский центральный банк на сегодня выпускает банкноты с номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.