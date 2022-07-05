Опередила компанию Илона Маска китайская фирма BYD Motor. Одним из главных инвесторов которой является известный инвестор Уоррен Баффет.

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Противостояние производителей электрокаров

За первые 6 месяцев 2022 года BYD Motor продала 641 350 автомобилей, согласно официальным данным компании для Гонконгской фондовой биржи. К моменту создания этого материала акции производителя электрокаров колеблются на уровне 39,35 доллара за штуку, согласно данным Yahoo Finance.

В то время как рыночная капитализация производителя электрокаров на американском рынке составляет 130,9 миллиарда долларов . На фондовом рынке в Китае позиции компании остановились на следующем уровне:

акции BYD Motor стоят 333,89 юаня , согласно данным Google Finance;

, согласно данным Google Finance; рыночная капитализация остановилась на отметке 905,59 млрд юаней.

Tesla за аналогичный период продала 564 743 транспортных средства, включая 254 695 единиц , которые были реализованы во втором квартале 2022 года. Темпы работы компании Илона Маска замедлились из-за новой вспышки коронавируса в Китае.

Дело в том, что фирма вынуждена была временно закрыть свою фабрику в Шанхае на несколько недель. В 2021 году именно на Шанхай приходилась половина глобального производства Tesla.

К теме! По состоянию на 5 июля, акции Tesla торгуются по цене на уровне 673,05 доллара за штуку. Рыночная капитализация производителя электрокаров составляет 697,5 млрд долларов США, сообщает Yahoo! Finance.

Таким образом, BYD продала на 76 607 автомобилей больше , чем Tesla. Кроме того, китайская компания переживает феноменальный подъем: объем продаж изготовителя автомобилей вырос на 314,9% за один год. За первые шесть месяцев 2021 года группа продала всего 154 579 автомобилей.

Авторитеты, стоящие за брендами

Противостояние двух производителей электрокаров также проливает больше света на лиц, сделавших немало успеха для этих компаний. Речь идет о миллиардерах Илоне Маске и Уоррене Баффете.

Первый воплощение генерации новых лидеров, уважаемый предприниматель в сфере инноваций и основатель компаний Tesla и SpaceX. В то время как другой уже годами сохраняет за собой статус одного из самых известных и спешных инвесторов в мире.

На момент создания этого материала издания Forbes и Bloomberg оценивают состояние бизнесменов следующим образом и соответственно:

Илон Маск – 218,6 миллиарда долларов, 210 миллиардов долларов;

Уоррен Баффет – 94,9 миллиарда долларов, 96,4 миллиарда долларов.

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