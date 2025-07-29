Что будет с ценами на золото?

По данным Fidelity International до конца следующего года цена на золото может достичь 4 000 долларов за унцию. На это указывают снижение ставок ФРС с целью смягчить последствия для экономики США, ослабление доллара и скупка активов со стороны центральных банков, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Руководители фондов отмечают, что некоторые инвесторы недавно увеличили долю вложений в золото после снижения цен с исторического пика, превышавшего 3 500 долларов за унцию.

Мы пришли к выводу, что путь к более мягкой политике ФРС становится яснее. За последний год некоторые фонды почти вдвое увеличили начальную 5-процентную долю инвестиций в золото,

– отметил руководитель многопрофильного фонда Ян Сэмсон.

Почему дорожает золото?

Подорожанию золота способствовали неопределенность, вызванная агрессивными попытками президента Дональда Трампа реформировать глобальную торговлю, война на Ближнем Востоке и в Украине, а также накопление резервов центральными банками.

Примечательно! С начала года золото подорожало более чем на 25%.

Однако в последние месяцы цены на металл стабилизировались в узком диапазоне, а спрос на защитные активы несколько снизился на фоне прогресса в торговых переговорах США. Это ослабило опасения относительно наиболее неблагоприятных сценариев развития мировой экономики.

Возможно, апокалиптических сценариев, о которых говорили в начале года, удастся избежать, но в конечном итоге мы движемся к 15-процентным тарифам. Они затронут экономику США. Около 11% – это импорт. Логично ожидать, что это замедлит экономический рост,

– добавил Сэмсон.

Какие цены на золото прогнозируют аналитики?

Прогноз Fidelity по золоту во многом совпадает с оценками Goldman Sachs Group, где также допускали рост до 4 000 долларов за унцию. В то же время ряд других аналитиков, включая Citigroup, придерживаются более сдержанных ожиданий и предполагают снижение цен.

Важно! Последние данные по спотовым ценам на золото фиксировали уровень около 3 315 долларов за унцию.

Мировые центральные банки, скорее всего, продолжат покупать золото. А бюджетный дефицит, особенно в США, будет способствовать росту интереса к драгоценному металлу как к твердому активу.