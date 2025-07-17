Какие цены на золото?

В четверг, 17 июля, спотовая цена на золото снизилась на 0,6%, до 3 324,81 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США подешевели на 0,9% – до 3 330,40 доллара за унцию, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения Пауэлла, что спровоцировало рост цен на золото на 1,6%.

Однако позже президент заявил, что не планирует этого делать, хотя и не исключил такой шаг, раскритиковав главу ФРС за отказ снижать процентные ставки.

Рост цен на золото накануне был вызван слухами, которые впоследствии не подтвердились. Как только они развеялись, цены пошли вниз,

– отметил стратег по сырьевым рынкам компании WisdomTree Нитеш Шах.

Что влияет на цены на золото?

Внимание инвесторов сейчас приковано к выступлениям представителей ФРС, способных прояснить дальнейшие шаги регулятора.

Интересно! Индекс доллара в четверг прибавил 0,3% относительно корзины других валют. На этом фоне слитки, номинированные в долларах, стали менее доступными для владельцев других валют.

Говоря о торговле, Трамп в среду заявил, что США, вероятно, будут "придерживаться буквы" соглашения с Японией и вскоре могут заключить торговое соглашение с Индией.

Если к 1 августа мы подойдем с более выгодными условиями торговли, это может оказать понижательное давление на золото,

– добавил Шах.

Аналитики отмечают, что сейчас золото слабо реагирует на торговую неопределенность и находится в режиме ожидания новых драйверов. Цены остаются в пределах диапазона 3 300–3 400 долларов за унцию.

Важно! Спотовая цена на серебро снизилась на 0,2%, до 37,86 доллара за унцию. Платина подорожала на 0,1%, до 1 418,63 доллара, тогда как палладий остался на прежнем уровне – 1 231,44 доллара за унцию.