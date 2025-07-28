Какие цены на золото?

В понедельник, 28 июля, спотовая цена на золото оставалась на уровне 3 336,75 доллара за унцию, после того, как ранее достигла самого низкого значения с 17 июля. Фьючерсы на золото в США также не изменились – 3 336,30 доллара за унцию, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В воскресенье в Шотландии США и ЕС заключили рамочное торговое соглашение рамочное торговое соглашение, предусматривающее 15-процентную импортную пошлину на большинство европейских товаров. Это вдвое меньше ставки, которая угрожала ранее.

Почему снижаются цены на золото?

Инвесторы стали более склонны к риску: европейские фондовые индексы выросли до четырехмесячного максимума на фоне подъема акций автопроизводителей и фармацевтических компаний.

Параллельно с этим на понедельник в Стокгольме запланированы торговые переговоры между США и Китаем о продлении 90-дневного тарифного перемирия.

Сейчас на рынок золота влияют два уравновешивающих фактора. Торговая сделка между США и ЕС снижает спрос на защитные активы. Однако при этом сделка снимает часть неопределенности вокруг инфляции, что в перспективе позволяет ФРС снизить процентные ставки. А это обычно поддерживает золото,

– отметил аналитик по сырьевым товарам UBS Джованни Стауново.

По итогам двухдневного заседания, которое завершится в среду, ФРС США, как ожидается, сохранит ключевую ставку в диапазоне 4,25–4,50%. При этом рынки продолжают закладывать в цены вероятность снижения ставки уже в сентябре.

Какие цены на другие драгоценные металлы?

Спотовая цена на серебро выросла на 0,3%, достигнув 38,23 доллара за унцию. Платина осталась на уровне 1 402,48 доллара, а палладий подорожал на 2%, до 1 244,73 доллара за унцию.