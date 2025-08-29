Какой курс рупии?

В пятницу, 29 августа, курс рупии снизился на 0,6%, до 88,17 за доллар, превысив предыдущий минимум в 87,95 за доллар, зафиксированный в феврале. В этом году индийская валюта стала самой слабой в Азии из-за непрерывного оттока иностранных инвестиций из местных акций, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

На этой неделе вступили в силу новые тарифы США, которые коснулись экспортных отраслей Индии, включая текстильную, обувную и ювелирную промышленность. По расчетам Citigroup, эти пошлины могут замедлить годовой рост экономики страны на 0,6-0,8 процентного пункта.

Важно! Рупия также достигла нового исторического минимума в 12,37 за юань – показатель, за которым внимательно следят, поскольку Китай остается одним из крупнейших торговых партнеров Индии.

Что влияет на курс рупии?

Повышение американских тарифов усилило риски для и без того хрупкого восстановления индийской экономики, поскольку падение рупии повышает угрозу инфляции.

С начала года глобальные фонды вывели из индийских акций более 13 миллиардов долларов на фоне слабых корпоративных результатов, дополнительное давление на валюту оказали три снижения ключевой ставки Резервным банком Индии.

Общее мнение таково, что индийская валюта не оправдывает ожиданий в условиях сохранения тарифов. Я считаю, что Резервный банк Индии, вероятно, будет активно действовать на текущих уровнях,

– отметил старший валютный аналитик MUFG Bank Майкл Ван.

Глава Резервного банка Индии Санджай Малхотра заявил, что рупия будет оставаться под давлением из-за неопределенности вокруг тарифов, при этом регулятор сохранил ставку без изменений. По его словам, волатильность рупии была ниже, чем у некоторых других валют, включая доллар США.

С точки зрения Резервного банка Индии логично позволить валюте ослабнуть сейчас, вместо того чтобы тратить резервы и пытаться защитить ее от внешних шоков,

– считает экономист и валютный стратег ANZ Banking Group в Мумбаи Дхирадж Ним.

Интересно! Согласно последним данным, в июне центральный банк Индии продал валюты на сумму 3,7 миллиарда долларов и сократил объем коротких форвардных долларовых контрактов до 60,4 миллиарда долларов с рекордных 89 миллиардов в феврале.

