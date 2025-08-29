Який курс рупії?

У п'ятницю, 29 серпня, курс рупії знизився на 0,6%, до 88,17 за долар, перевищивши попередній мінімум у 87,95 за долар, зафіксований в лютому. Цього року індійська валюта стала найслабшою в Азії через безперервний відтік іноземних інвестицій з місцевих акцій, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Цього тижня набули чинності нові тарифи США, які торкнулися експортних галузей Індії, включаючи текстильну, взуттєву та ювелірну промисловість. За розрахунками Citigroup, ці мита можуть уповільнити річне зростання економіки країни на 0,6-0,8 процентного пункту.

Важливо! Рупія також досягла нового історичного мінімуму в 12,37 за юань – показник, за яким уважно стежать, оскільки Китай залишається одним з найбільших торговельних партнерів Індії.

Що впливає на курс рупії?

Підвищення американських тарифів посилило ризики для і без того крихкого відновлення індійської економіки, оскільки падіння рупії підвищує загрозу інфляції.

З початку року глобальні фонди вивели з індійських акцій понад 13 мільярдів доларів на тлі слабких корпоративних результатів, додатковий тиск на валюту справили три зниження ключової ставки Резервним банком Індії.

Загальна думка така, що індійська валюта не виправдовує очікувань в умовах збереження тарифів. Я вважаю, що Резервний банк Індії, ймовірно, буде активно діяти на поточних рівнях,

– зазначив старший валютний аналітик MUFG Bank Майкл Ван.

Глава Резервного банку Індії Санджай Малхотра заявив, що рупія буде залишатися під тиском через невизначеність навколо тарифів, при цьому регулятор зберіг ставку без змін. За його словами, волатильність рупії була нижчою, ніж у деяких інших валют, включаючи долар США.

З погляду Резервного банку Індії логічно дозволити валюті ослабнути зараз, замість того щоб витрачати резерви та намагатися захистити її від зовнішніх шоків,

– вважає економіст і валютний стратег ANZ Banking Group в Мумбаї Дхірадж Нім.

Цікаво! Згідно з останніми даними, в червні центральний банк Індії продав валюти на суму 3,7 мільярда доларів і скоротив обсяг коротких форвардних доларових контрактів до 60,4 мільярда доларів з рекордних 89 мільярдів у лютому.

Що відбувається між США та Індією?