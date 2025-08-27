Сколько нефти денег заработала Индия на российской нефти?

Индия сэкономила миллиарды долларов благодаря импорту российской нефти по сниженным ценам после начала войны в Украине. Однако введенные США дополнительные пошлины, которые вступили в силу в среду, 27 августа, быстро сведут эти выгоды на нет, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По оценкам аналитиков, с начала 2022 года Индия сэкономила не менее 17 миллиардов долларов за счет закупок российской нефти.

Но решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины до 50% на индийский экспорт может сократить его объем более чем на 40%, или почти на 37 миллиардов долларов, только в текущем финансовом году (апрель-март).

Каковы последствия пошлин Трампа для Индии?

Как отмечается, экономические последствия пошлин будут долгосрочными и могут обернуться политическими трудностями для премьер-министра Нарендры Моди, поскольку под угрозой окажутся рабочие места в таких трудоемких отраслях, как текстильное производство, огранки драгоценных камней и ювелирная промышленность.

Аналитики считают, что реакция Индии в ближайшие недели может повлиять как на ее давние отношения с Россией, так и на все более непростые связи с США.

Индии еще несколько лет будут нужны поставки российского вооружения, дешевая нефть, когда она доступна, а также поддержка Москвы в геополитике и в чувствительных международных вопросах. Это делает Россию для Индии партнером, от которого нельзя отказаться,

– отметил основатель Делийского совета по стратегическим и оборонным исследованиям Хеппимон Джейкоб.

По данным индийских чиновников, Нью-Дели стремится смягчить напряженность и готов увеличить закупки американских энергоносителей, но прекращать импорт российской нефти полностью не намерен. Глава МИД Индии во вторник, 26 августа, заявил журналистам, что переговоры с Вашингтоном продолжаются.

Несмотря на напряженность в отношениях при Трампе, США остаются для Индии важнейшим стратегическим союзником, и Нью-Дели не может позволить себе выбирать только одну сторону – по крайней мере сейчас,

– добавил Джейкоб.

Две страны обсуждают в формате видеоконференций вопросы торговли, энергетической безопасности, включая сотрудничество в ядерной сфере, а также разведку стратегических полезных ископаемых.

Почему Индия покупает российскую нефть?

Российская нефть сейчас занимает почти 40% в общем объеме закупок Индии, тогда как до войны ее почти не импортировали. По словам аналитиков, резкое прекращение поставок выглядело бы не только уступкой внешнему давлению, но и экономически нерациональным шагом.

Важно! Основным покупателем выступает Reliance Industries миллиардера Мукеша Амбани, владеющая крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом в штате Гуджарат.

Внутренние оценки индийского правительства показывают: если Индия, которая является третьим по величине потребителем нефти в мире, прекратит закупки у России, мировые цены могут взлететь втрое – до 200 долларов за баррель.

Кроме того, страна потеряет скидку до 7% на российскую нефть по сравнению с мировыми эталонными сортами.

Что говорят в Индии?

В заявлении этого месяца Индия обвинила США в двойных стандартах: Вашингтон критикует ее за импорт российской нефти, при этом продолжая закупать у России уран, палладий и удобрения.

Нью-Дели также подчеркивает, что другие страны, включая Китай, тоже увеличили закупки российской нефти, но санкциям не поддались.

Примечательно! Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Индия получает выгоду от роста импорта российской нефти, и назвал это неприемлемым. Он отметил, что в отличие от резкого роста индийских закупок после начала войны, доля России в поставках нефти в Китай выросла лишь с 13% до 16%.

МИД Индии пояснил, что импорт российской нефти обеспечивает стабильные и доступные цены для потребителей внутри страны, что является необходимостью на фоне глобальной нестабильности.

В Нью-Дели также предупредили, что прекращение закупок, которые составляют около 2 миллионов баррелей в сутки, подорвет всю цепочку поставок и приведет к скачку внутренних цен.

Важно! Индийские власти подчеркнули, что администрация Джо Байдена ранее сама поддерживала импорт российской нефти ради стабилизации мирового рынка.

Моди напрямую не комментировал тарифы, но неоднократно заявлял о намерении поддерживать индийских фермеров. Эти заявления наблюдатели трактуют как косвенный ответ на требования Трампа открыть аграрный рынок Индии для американских производителей.

Что Индия будет делать с тарифами Трампа?

Индийская дипломатия активно демонстрирует курс на многополярность. На прошлой неделе в Россию ездили высокопоставленные чиновники, а сам Моди впервые за более чем семь лет готовится посетить Китай.

Примечательно! Напряженность между Индией и КНР странами сохраняется с 2020 года, когда на границе произошло кровопролитное столкновение.

Моди планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который стартует в воскресенье.

Однако, по данным источников, Нью-Дели крайне осторожен в отношениях с Пекином и не рассматривает возможность проведения трехсторонней встречи лидеров, на которой настаивает Москва.

Главный вывод для других государств в том, что если Индия – крупная развивающаяся, экономика, и военная держава – сталкивается с таким давлением, то у них самих возможностей для сопротивления будет еще меньше. Некоторые также могут трактовать нынешнюю ситуацию как сигнал о том, что Китай способен выступить противовесом, особенно с учетом непредсказуемых и агрессивных шагов Трампа в мировой политике,

– добавил аналитик Джейкоб.

По мнению экспертов, действия Трампа отбросили американо-индийские отношения к одному из самых сложных периодов с 1998 года, когда США ввели санкции против Индии за ядерные испытания.

Китай, Вьетнам, Мексика, Турция, а также Пакистан, Непал, Гватемала и Кения могут воспользоваться ситуацией и занять индийские позиции на мировых рынках, даже если тарифы впоследствии будут снижены,

– отметил основатель GTRI Аджай Шривастава.

Конфликт может выйти за рамки торговли, затронув вопросы рабочих виз для индийских IT-специалистов и офшоринга услуг. Даже если Индии удастся частично добиться смягчения тарифов, последствия будут ощутимыми, особенно в сфере экспорта.