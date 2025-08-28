В чем Наварро обвинил Индию?

Наварро даже назвал войну России против Украины "войной Моди", сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Советник Трампа отметил, что повышение тарифов США на индийские товары до 50% должны заставить Нью-Дели уменьшить энергетическое сотрудничество с Кремлем. В то же время эти меры имеют целью усилить давление на Москву.

Я говорю – это война Моди, потому что путь к миру частично проходит через Нью-Дели,

– подчеркнул Наварро.

Чиновник добавил, что, покупая нефть в России со скидкой, Индия не только помогает Путину продолжать войну, но и вредит Соединенным Штатам, которые вынуждены тратить деньги на поддержку Украины.

Все американцы теряют из-за действий Индии. Потребители, бизнес, рабочие терпят убытки, потому что высокие индийские тарифы лишают нас рабочих мест, заводов, доходов и зарплат. А потом еще и налогоплательщики страдают, потому что мы должны финансировать войну Моди,

– подчеркнул Наварро.

Тарифы в размере 50% против Индии стали крупнейшими среди стран Азии. Они будут применяться к более 55% продукции, поставляемой в США. Однако, по словам Наварро, индийцы ведут себя высокомерно, и это его беспокоит.

Говорят: “О, у нас не высокие тарифы. Это наш суверенитет. Мы можем покупать нефть у кого угодно". Индия, ты же самая большая демократия в мире, правда? Так и веди себя соответственно,

– призвал советник Трампа.

Тарифы Трампа против Индии: что известно?