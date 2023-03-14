Интересно, что Роберт Кийосаки часто комментирует разные события в финансовом мире. В частности, он предусмотрел крушение одного из гигантов банковского сектора в США в 2008 году – Lehman Brothers.

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Роберт Кийосаки прогнозирует крах еще одного банка

В настоящее время в центре внимания мира коллапс трех банков. Речь идет о Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Capital. Особенно выделяют первый из них, который входил в двадцатку крупнейших банков в США, а также активно сотрудничал с технологическим сектором и стартапами.

По мнению Роберта Киосаки, есть еще один банк, который тоже может прекратить работу в будущем. Инвестор считает, что им может стать швейцарский Credit Suisse. Он связывает это с критически непростой ситуацией на рынке облигаций, который является одним из самых больших в мире.

Я назвал Lehman Brothers много лет назад, и я думаю, следующим банком будет Credit Suisse, поскольку рынок облигаций рушится,

– заявил Роберт Кийосаки.

Кийосаки также прокомментировал ситуацию с долларом. По его словам, если в США будут печатать больше денег, то это будет способствовать ослаблению роли доллара на глобальном рынке. Добавим, что по состоянию на 14 марта американская валюта вернулась к укреплению позиций на рынке.