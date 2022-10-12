Президент США Джозеф Байден считает, что начало рецессии в ближайшем будущем – это не слишком реальный сценарий. Однако даже если так случится, то политик ожидает, что это будет незначительный экономический спад.

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Байден выразил мнение о рецессии

Президент США подчеркнул, что о начале рецессии говорят каждые шесть месяцев, имея в виду последние прогнозы по экономике от мощных американских банков.

Это еще не произошло. Я не думаю, что будет рецессия. Даже если так произойдет, то это будет очень незначительная рецессия,

– заявил Байден.

В то же время глава Белого дома заявил, что не обесценивает вероятность начала рецессии. По его словам, это возможно, просто он этого не ожидает. Политик, кроме того, подметил, что у США есть "реальные проблемы".

Интересно! Нефтяная компания Saudi Aramco скорректировала свои цены для покупателей из Европы, США и Азии. Одна из причин такого шага – стремление сохранить конкурентоспособность на рынках.

Однако, по его мнению, США сейчас находятся в лучшей позиции, чем любая другая большая страна в мире в экономическом и политическом измерениях благодаря нескольким законодательным актам. В частности, речь идет о "Законе о сокращении инфляции".

Прогнозы одного банка по Уолл-Стрит

Генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон в начале недели предупредил о вероятности начала рецессии в следующие 6 – 9 месяцев. Глава банка из "Большой четверки" также в одном из интервью заявил, что есть "очень серьезная комбинация встречных ветров", которая может повлечь за собой рецессию и в американской, и в глобальной экономике где-то в середине 2023 года.

Добавим, что на момент создания этого материала стоимость акций JPMorgan Chase торгуются по цене 102,98 доллара за штуку. Рыночная капитализация банка составляет 301,5 миллиарда долларов, по данным Yahoo! Finance.

Справка! Рецессия – это фаза экономического цикла, в рамках которой фиксируют общее понижение экономической активности. Обычно во время рецессии выявляют общее понижение издержек.

Фактор беспокойства также присутствует из-за того, что Федеральный резерв продолжает поднимать базовые ставки в агрессивном темпе. Главная цель американского регулятора – унять инфляцию в стране.