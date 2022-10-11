По решению нефтяного гиганта Saudi Aramco, контролируемого Саудовской Аравией, для США отныне сырье будет стоить больше, а для Европы – наоборот. В то время как для стран Азии почти ничего не меняли.

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Важные изменения от Saudi Aramco

В ноябре цена поставки сырой нефти под маркой Arab Light в Азию останется на прежнем уровне, с премией 5,85 доллара за баррель относительно региональной марки Oman/Dubai. В то же время ожидали увеличения стоимости на 0,4 доллара. Однако ценник на сорта нефти Heavy и Medium подняли на 0,25 доллара за баррель.

Актуально! Цены на нефть вернулись к падению на рынке. Марка сырья WTI даже стоит менее 90 долларов за баррель. Среди факторов влияния – опасения по поводу рецессии и новые случаи коронавируса в Китае.

В то же время для США стоимость подняли на 0,2 доллара на все сорта нефти. Так что с ноября американские покупатели будут покупать самую известную марку Saudi Aramco – Arab Light – с премией 6,35 доллара за баррель по отношению к ASCI.

Резкий рост цены привел бы к еще большему усложнению ситуации на рынке. Все из-за недавнего решения ОПЕК+ снизить объемы добычи нефти со следующего месяца сразу на 2 миллиона баррелей в день. В Белом доме заявили, что "недальновидно" идти на такой шаг, тогда когда многие страны "лихорадит от высоких цен на энергоносители".

Цены для Европы и позиции Saudi Aramco на рынке

Для покупателей из северо-западной Европы и Средиземноморского региона цены на сырье снизились. Для разных сортов нефти установили отдельные скидки:

Для сортов сырья Extra Light и Light цены были снижены на 1,8 доллара за баррель;

за баррель; Medium и Heavy подешевели на 1,5 доллара за баррель;

за баррель; Поэтому в ноябре баррели нефти Arab Light будут продавать до двух вышеупомянутых регионов с премией 0,9 доллара против марки Brent.

Добавим, что акции компании Saudi Aramco торгуются по цене в 35,70 риала за штуку, согласно данным Yahoo! Finance. Рыночная капитализация нефтяного гиганта составляет почти 7,9 триллиона риалов. Тогда в американской валюте цифры таковы:

Ценные бумаги компании торгуются по цене 10,50 доллара за штуку;

цене за штуку; Рыночная капитализация составляет 2,09 триллиона долларов, согласно данным Companies Market Cap.

долларов, согласно данным Companies Market Cap. Нефтяной гигант Saudi Aramco занимает второе место в рейтинге самых дорогих публичных компаний мира. Первой стала корпорация Apple.

Какие цели преследует Saudi Aramco

Решение компания из Саудовской Аравии, в том числе может быть продиктовано стремлением помешать более агрессивному выходу России на рынок Азии. Об этом заявил стратег компании UBS Group AG.

Дело в том, что в начале декабря 2022 года должен вступить в силу запрет ЕС на морской импорт российской нефти, введенный из-за полномасштабной войны России против Украины. Следовательно, официальная Москва будет вынуждена обратить больше внимания Китай и Индию, как основных рынков для себя.

Эксперт добавил, что компания из Саудовской Аравии также стремится сохранить свою долю на рынке Азии. Кроме того, отказ Европы от российского сырья также стал важным фактором, в частности, для решения о снижении цен.

Ведь в ЕС ищут альтернативу для замены сырья от агрессора, поэтому компания Saudi Aramco должна быть конкурентоспособной в регионе, например, для нефти с США. На момент создания этого материала стоимость трех сортов нефти из Саудовской Аравии колеблется на таких уровнях, согласно OilPrice: