Чинний президент США Джозеф Байден вважає, що початок рецесії у найближчому майбутньому – це не надто реальний сценарій. Проте навіть, якщо так станеться, то політик очікує, що це буде незначний економічний спад.

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Байден висловив думку про рецесію

Президент США підкреслив, що про початок рецесії говорять кожні шість місяців, маючи на увазі останні прогнози щодо економіки від потужних американських банків.

Це ще не сталося. Я не думаю, що буде рецесія. Навіть якщо так станеться, то це буде дуже незначна рецесія,

– заявив Байден.

Водночас глава Білого дому заявив, що не знецінює ймовірність початку рецесії. За його словами, це можливо, просто він цього не очікує. Політик, крім того, підмітив, що у США є "реальні проблеми".

Цікаво! Нафтова компанія Saudi Aramco скорегувала свої ціни для покупців з Європи, США та Азії. Одна з причин такого кроку – прагнення зберегти конкурентноспроможність на ринках.

Проте, на його думку, США зараз перебувають у кращій позиції, ніж будь-яка інша велика країна у світі в економічному та політичному вимірах завдяки кільком законодавчим актам. Зокрема, йдеться про "Закон про скорочення інфляції".

Прогнози одного банку з Волл-стріт

Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Дімон на початку тижня попередив про ймовірність початку рецесії у наступні 6 – 9 місяців. Очільник банку з "Великої четвірки" також в одному з інтерв'ю заявив, що є "дуже серйозна комбінація зустрічних вітрів", яка може спричинити рецесію і в американській, і в глобальній економіці десь у середині 2023 року.

Додамо, що на момент створення цього матеріалу, вартість акцій JPMorgan Chase торгуються за ціною 102,98 долара за штуку. Ринкова капіталізація банку становить 301,5 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.

Довідка! Рецесія – це фаза економічного циклу, у рамках якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай під час рецесії виявляють загальне зниження витрат.

Фактор занепокоєння також присутній через те, що Федеральний резерв продовжує підіймати базові ставки в агресивному темпі. Головна ціль американського регулятора – вгамувати інфляцію в країні.