Российский рубль стремительно дешевеет на рынке, приблизившись к важному психологическому уровню
Национальная валюта России в очередной раз фиксирует потери на рынке относительно доллара США. Обесценивание рубля приблизилось к важной психологической черте.
Курс доллара к рублю на сегодня
Во время торгов в понедельник, 30 декабря, российский рубль снова стремительно дешевеет на рынке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.
Стоит внимания Какая валюта выросла больше всего в 2024 году
На момент создания материала, курс доллара к рублю вырос более чем на 3%. Сейчас курс колеблется на уровне 108,77 рубля за доллар.
Напомним, что, что в конце ноября 2024 года американская валюта подорожала до пикового уровня за более чем 2 года. Тогда курс вырос до более 114 рублей за доллар. К тому же аналитики из Фонда Карнеги за международный мир считают, что российский рубль обречен на дальнейшее обесценивание.
Всего с начала года российский рубль существенно подешевел:
- За месяц рубль потерял в цене более 2%;
- За 6 месяцев российская валюта подешевела на 27,22%;
- С начала года курс рубля ослаб почти на 22%.