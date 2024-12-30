Курс доллара к рублю на сегодня

Во время торгов в понедельник, 30 декабря, российский рубль снова стремительно дешевеет на рынке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

Стоит внимания Какая валюта выросла больше всего в 2024 году

На момент создания материала, курс доллара к рублю вырос более чем на 3%. Сейчас курс колеблется на уровне 108,77 рубля за доллар.

Напомним, что, что в конце ноября 2024 года американская валюта подорожала до пикового уровня за более чем 2 года. Тогда курс вырос до более 114 рублей за доллар. К тому же аналитики из Фонда Карнеги за международный мир считают, что российский рубль обречен на дальнейшее обесценивание.

Всего с начала года российский рубль существенно подешевел: