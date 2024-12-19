Рубль дорожает на рынке

В четверг, 19 декабря, российский рубль растет в цене относительно доллара США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

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Национальная валюта России в день прямой линии Владимира Путина укрепила свои позиции на рынке на 1%. Однако стоимость доллара все еще превышает важный психологический уровень. На данный момент курс колеблется на уровне 103,6 рубля за доллар.

В то же время стоит добавить, что с начала года курс доллара по отношению к рублю вырос на 16,16%. Тогда как за последние 6 месяцев американская валюта подорожала более чем на 24%.

Напомним, что 27 ноября курс достиг пикового уровня на рынке за более чем 2 года – более 114 рублей за доллар. При этом аналитики из Фонда Карнеги за международный мир считают, что российский рубль обречен на дальнейшее обесценивание.