Курс долара до рубля на сьогодні

Під час торгів у понеділок, 30 грудня, російський рубль знову стрімко дешевшає на ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

Варте уваги Яка валюта зросла найбільше в 2024 році

На момент створення матеріалу, курс долара до рубля зріс на понад 3%. Наразі курс коливається на рівні 108,77 рубля за долар.

Нагадаємо, що наприкінці листопада 2024 року американська валюта подорожчала до пікового рівня за понад 2 роки. Тоді курс зріс до понад 114 рублів за долар. До того ж аналітики з Фонду Карнеґі за міжнародний мир вважають, що російський рубль приречений на подальше знецінення.

Загалом з початку року російський рубль суттєво подешевшав: