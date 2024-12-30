Самая успешная валюта 2024 года

Аргентинское песо подорожало на 44,2% за 11 месяцев. На этом фоне средняя заработная плата в Аргентине достигла 990 долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Стоит внимания Фондовый рынок одной из главных стран Европы на пути к самым большим потерям за 15 лет

Второе место в рейтинге заняла турецкая лира, которая за аналогичный период выросла на 21,2%.

К теме! До 2024 года аргентинское песо семь лет подряд фиксировало только отрицательную динамику на рынке. Кроме того, разница между официальным и неофициальным курсами в стране сократилась до менее чем 20% по сравнению с 200%, которые фиксировали в декабре 2023 года.

В то же время добавляют, что такое укрепление валюты дорого стоило экономике страны. Дело в том, что поддержка курса песо фактически истощила валютные резервы Аргентины. Аналитики выделили риски для песо, из-за которых валюта стала уязвимой к девальвации. Среди них следующие: