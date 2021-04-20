Благодаря вакцине против COVID-19: доход Johnson & Johnson превысил все прогнозы
Начало 2021 года ознаменовалось значительным ростом доходов для американской компании Johnson & Johnson. Главный источник прибыли – вакцина против COVID-19. О цифрах и фактах – читайте дальше.
Источник:CNBC
За первый квартал 2021 компания-гигант заработала 100 миллионов долларов на продаже вакцины против коронавируса. В компании отметили, что результат превысил все их ожидания. На фоне этого корпорация повысила выплаты дивидендов акционерам.
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Рост доходов
Чистая прибыль компании выросла почти на 7% до 6,2 миллиарда долларов. Продажи компании тоже пошли вверх – на 7,9%. В долларовом эквиваленте – это 22,3 миллиарда долларов. Данные показатели превысили прогноз в 21,9 миллиарда долларов.
Сейчас стоимость акции Johnson&Johnson остановилась на уровне 9,42 – 9,57 доллара. Ранее эксперты прогнозировали цены в диапазоне 9,40 – 9,60 доллара за актив. В связи с этим компания скорректировала вероятные прибыли за год.
Johnson & Johnson заработала 100 миллионов долларов в вакцине / Фото Unsplash
Согласно данным IBES от Refinitiv, гигант заработал на каждой акции 2,59 доллара США, хотя предварительно аналитики считали, что доходность ценных бумаг остановится на уровне 2,34 доллара. На фоне квартальных результатов, Johnson&Johnson увеличила выплату дивидендов своим акционерам с 1,01 до 1,06 доллара за акцию.
Продажи препарата Darzalex, который используют для лечения рака, выросли на 45,7% до 1,3 миллиарда долларов, а лекарств против болезни Крона – на 18% до 2,1 миллиарда долларов.
Однако, не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. На прошлой неделе американский регулятор приостановил использование вакцины от Johnson&Johnson. Ситуация с использованием препарата станет ясна после результатов проверки, поводом для которой стала информация о возможном образования тромбов после прививки.
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