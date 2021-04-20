Начало 2021 года ознаменовалось значительным ростом доходов для американской компании Johnson & Johnson. Главный источник прибыли – вакцина против COVID-19. О цифрах и фактах – читайте дальше.

За первый квартал 2021 компания-гигант заработала 100 миллионов долларов на продаже вакцины против коронавируса. В компании отметили, что результат превысил все их ожидания. На фоне этого корпорация повысила выплаты дивидендов акционерам.

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Рост доходов

Чистая прибыль компании выросла почти на 7% до 6,2 миллиарда долларов. Продажи компании тоже пошли вверх – на 7,9%. В долларовом эквиваленте – это 22,3 миллиарда долларов. Данные показатели превысили прогноз в 21,9 миллиарда долларов.

Сейчас стоимость акции Johnson&Johnson остановилась на уровне 9,42 – 9,57 доллара. Ранее эксперты прогнозировали цены в диапазоне 9,40 – 9,60 доллара за актив. В связи с этим компания скорректировала вероятные прибыли за год.

Johnson & Johnson заработала 100 миллионов долларов в вакцине / Фото Unsplash

Согласно данным IBES от Refinitiv , гигант заработал на каждой акции 2,59 доллара США, хотя предварительно аналитики считали, что доходность ценных бумаг остановится на уровне 2,34 доллара. На фоне квартальных результатов, Johnson&Johnson увеличила выплату дивидендов своим акционерам с 1,01 до 1,06 доллара за акцию.

Продажи препарата Darzalex, который используют для лечения рака, выросли на 45,7% до 1,3 миллиарда долларов, а лекарств против болезни Крона – на 18% до 2,1 миллиарда долларов.

Однако, не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. На прошлой неделе американский регулятор приостановил использование вакцины от Johnson&Johnson. Ситуация с использованием препарата станет ясна после результатов проверки, поводом для которой стала информация о возможном образования тромбов после прививки .