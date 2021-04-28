Archegos Capital Management – это американский семейный офис, которым руководил Билл Хван. Его падение не только всколыхнуло фондовые рынки, но и стало причиной миллиардных потерь для его кредиторов.

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Главные "жертвы"

В частности, стало известно, что японский банк Nomura потерял 245,7 миллиарда иен. В долларовом эквиваленте – это 2,3 миллиарда. В результате это привело финучреждение к худшим квартальным результатам с 2009 года. Дальше – больше. В банке прогнозируют, что в течение этого финансового года убытки вырастут еще на 62 миллиарда иен или 572,7 миллиона долларов.

Швейцарская финансовая компания UBS Group AG, которая ранее не сообщала о потере денег из-за краха американского хедж-фонда, наконец обнародовала свои данные. По данным UBS Group AG, во втором квартале компания не досчитается 861 миллиона долларов.