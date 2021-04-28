Archegos Capital Management – это американский семейный офис, которым руководил Билл Хван. Его падение не только всколыхнуло фондовые рынки, но и стало причиной миллиардных потерь для его кредиторов.
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Главные "жертвы"
В частности, стало известно, что японский банк Nomura потерял 245,7 миллиарда иен. В долларовом эквиваленте – это 2,3 миллиарда. В результате это привело финучреждение к худшим квартальным результатам с 2009 года. Дальше – больше. В банке прогнозируют, что в течение этого финансового года убытки вырастут еще на 62 миллиарда иен или 572,7 миллиона долларов.
Швейцарская финансовая компания UBS Group AG, которая ранее не сообщала о потере денег из-за краха американского хедж-фонда, наконец обнародовала свои данные. По данным UBS Group AG, во втором квартале компания не досчитается 861 миллиона долларов.
Кредиторы Archegos Capital рассказали о своих потерях / Фото unsplash
Еще одним банком, который стал жертвой Archegos Capital, является Credit Suisse Group AG. Его потери сначала оценивали в 4,7 миллиарда долларов, однако позже эта цифра возросла до 5,5 миллиарда долларов. Тогда как американский банковский холдинг Morgan Stanley оценил свои убытки в 911 миллионов долларов.
Deutsche Bank, JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. тоже были кредиторами Archegos Capital, однако они сумели или ограничить свои убытки, или вовсе избежать их. Morgan Stanley и UBS решили, что их потери слишком незначительные для того, чтобы говорить о них перед объявлением запланированных доходов. Как ни странно, но Goldman Sachs и Wells Fargo вовсе удалось избежать потерь.