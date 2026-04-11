Какие сервисы Ощадбанка не будут работать?
Работы для улучшения сервисов запланированы с 00:00 до 06:00 часов, сообщили в Ощадбанке.
Эти работы необходимы для обновления системы, что поможет нам повысить ее стабильность и надежность, а также ввести новые возможности для вашего удобства,
– говорится в сообщении.
В течение этого времени могут клиенты Ощадбанка могут сталкиваться с временными задержками или отказом в проведении некоторых операций. Это касается:
- операций с карточками;
- операций в банкоматах;
- операций в POS-терминалах;
- операций в приложениях "Мобильный Ощад" и "ОщадРАҮ";
- и оплаты в Интернете.
Мы делаем все возможное, чтобы работы прошли быстро и незаметно для вас, и уже после 06:00 12 апреля все сервисы будут работать в полном объеме, – добавили в банке.
Обратите внимание! Украинские банки периодически проводят технические работы, чтобы улучшить сервисы, закрыть уязвимые места и повысить безопасность. При этом им приходится отключать некоторые функции, потому что без этого нельзя обновить систему.
Как преступники могут похищать деньги украинцев?
Напомним, ранее в Приватбанке также предупредили украинцев о том, что преступники могут похищать их средства, узнав номер карты.
Для этого мошенники используют фейковые сайты, например, интернет-магазины, или выдают себя за сотрудников банка. Таким образом они узнают конфиденциальные данные клиентов, такие как ПИН-код, CVV-код и тому подобное.
Номер карты – не конфиденциальная информация. Технически мошенники ничего не могут сделать. Но номер карты может стать началом в цепочке мошеннических действий,
– отмечают в банке.
Чтобы не попасть на крючок к преступникам, банк рекомендует:
- не фотографировать свою карту и не отправлять это фото малознакомым или незнакомым людям;
- не сообщать никому кодов и паролей;
- не давать никому свою карту, например, в кафе;
- не заходить в Приват24 через общую сеть Wi-Fi.
Если же звонит человек и представляется сотрудником банка, следует проверять номер телефона, чтобы убедиться, что это не мошенники. Для этого достаточно в приложении Приват24 нажать на иконку оператора вверху и выбрать внизу "Звонки".
Фото: Скриншот с Приватбанка
Что делать, если украли деньги с карты?
Если злоумышленникам удалось списать средства с банковской карты, прежде всего ее нужно немедленно заблокировать, чтобы предотвратить дальнейшие операции. В случае если конфиденциальные данные не передавались третьим лицам, стоит обратиться в банк с заявлением об обжаловании транзакций и возврате списанных средств.
Если же мошенники уже украли деньги с банковской карты, следует сразу обратиться в киберполицию для фиксации преступления и открытия производства. Дополнительно можно позвонить на горячую линию 0800 50 51 70 для получения консультации и помощи.