Какие сервисы Ощадбанка не будут работать?

Работы для улучшения сервисов запланированы с 00:00 до 06:00 часов, сообщили в Ощадбанке.

Эти работы необходимы для обновления системы, что поможет нам повысить ее стабильность и надежность, а также ввести новые возможности для вашего удобства,

– говорится в сообщении.

В течение этого времени могут клиенты Ощадбанка могут сталкиваться с временными задержками или отказом в проведении некоторых операций. Это касается:

операций с карточками;

операций в банкоматах;

операций в POS-терминалах;

операций в приложениях "Мобильный Ощад" и "ОщадРАҮ";

и оплаты в Интернете.

Мы делаем все возможное, чтобы работы прошли быстро и незаметно для вас, и уже после 06:00 12 апреля все сервисы будут работать в полном объеме, – добавили в банке.

Обратите внимание! Украинские банки периодически проводят технические работы, чтобы улучшить сервисы, закрыть уязвимые места и повысить безопасность. При этом им приходится отключать некоторые функции, потому что без этого нельзя обновить систему.

Напомним, ранее в Приватбанке также предупредили украинцев о том, что преступники могут похищать их средства, узнав номер карты.

Для этого мошенники используют фейковые сайты, например, интернет-магазины, или выдают себя за сотрудников банка. Таким образом они узнают конфиденциальные данные клиентов, такие как ПИН-код, CVV-код и тому подобное.

Номер карты – не конфиденциальная информация. Технически мошенники ничего не могут сделать. Но номер карты может стать началом в цепочке мошеннических действий,

– отмечают в банке.

Чтобы не попасть на крючок к преступникам, банк рекомендует:

не фотографировать свою карту и не отправлять это фото малознакомым или незнакомым людям;

не сообщать никому кодов и паролей;

не давать никому свою карту, например, в кафе;

не заходить в Приват24 через общую сеть Wi-Fi.

Если же звонит человек и представляется сотрудником банка, следует проверять номер телефона, чтобы убедиться, что это не мошенники. Для этого достаточно в приложении Приват24 нажать на иконку оператора вверху и выбрать внизу "Звонки".

