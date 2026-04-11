Які сервіси Ощадбанку не працюватимуть?

Роботи для покращення сервісів заплановані з 00:00 до 06:00 години, повідомили в Ощадбанку.

Ці роботи необхідні для оновлення системи, що допоможе нам підвищити її стабільність і надійність, а також запровадити нові можливості для вашої зручності,

– йдеться в повідомленні.

Протягом цього часу можуть клієнти Ощадбанку можуть стикатися з тимчасовими затримками або відмовою у проведенні деяких операцій. Це стосується:

операцій з картками;

операцій в банкоматах;

операцій в POS-терміналах;

операцій в додатках "Мобільний Ощад" та "ОщадPAY";

та оплати в Інтернеті.

Ми робимо все можливе, щоб роботи пройшли швидко і непомітно для вас, і вже після 06:00 12 квітня всі сервіси будуть працювати в повному обсязі, – додали в банку.

Зауважте! Українські банки періодично проводять технічні роботи, щоб покращити сервіси, закрити вразливі місця та підвищити безпеку. При цьому їм доводиться відключати деякі функції, бо без цього не можна оновити систему.

Як злочинці можуть викрадати гроші українців?

Нагадаємо, раніше у Приватбанку також попередили українців про те, що злочинці можуть викрадати їхні кошти, дізнавшись номер картки.

Для цього шахраї використовують фейкові сайти, наприклад, інтернет-магазини, або видають себе за співробітників банку. Таким чином вони дізнаються конфіденційні дані клієнтів, такі як ПІН-код, CVV-код тощо.

Номер картки – не конфіденційна інформація. Технічно шахраї нічого не можуть зробити. Але номер картки може стати початком у ланцюжку шахрайських дій,

– наголошують у банку.

Щоб не втрапити на гачок до злочинців, банк рекомендує:

не фотографувати свою картку та не відправляти це фото малознайомим чи незнайомим людям;

не повідомляти нікому кодів і паролів;

не давати нікому свою картку, наприклад, у кафе;

не заходити в Приват24 через загальну мережу Wi-Fi.

Якщо ж телефонує людина та представляється співробітником банку, слід перевіряти номер телефону, щоб переконатися, що це не шахраї. Для цього достатньо у застосунку Приват24 натиснути на іконку оператора вгорі та вибрати внизу "Дзвінки".

Фото: Скриншот з Приватбанку

