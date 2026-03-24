Почему перестали завозить валюту?
Об этом сообщил председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион во время пресс-конференции 24 марта.
Мы не осуществляли завоз наличных средств. Прорабатываем новые, более безопасные маршруты,
– объяснил Кацион.
Он добавил, что спрос на валюту сейчас в Украине держится высокий. Пока его удается удовлетворять за счет собственных резервов Национального банка.
Заметим, что Ощадбанк осуществляет поставки наличной валюты для десятков украинских банков:
- В 2025 году 39 банков получили валюты на сумму примерно 1 миллиард долларов и 800 миллионов евро.
- Украинцы приобрели через кассы Ощадбанка около 522 миллионов долларов и 32 миллиона евро, а продали – 145 миллионов долларов и 387 миллионов евро.
Заметьте! Ощадбанк остается единственным коммерческим банком в Украине, который имеет действующую лицензию для перевозки наличной валюты. Ранее такие перевозки делали чуть ли не каждую неделю.
Наличность транспортировалась для обеспечения стабильного наличного обращения в Украине. Наземная логистика на сегодня является единственным путем,
– добавил председатель правления.
Стоит знать! До войны валюту в Украину транспортировали с помощью самолетов.
Что говорят в Европе о ситуации?
В то же время ситуацию необходимо решить, чтобы поддержать финансовую систему Украины.
По словам Кациона, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард обеспокоена действиями Венгрии, которые представляют угрозу для валютной стабильности всего Евросоюза.
В частности, Лагард направила ответ на письмо главы НБУ Андрея Пышного, в котором прокомментировала ситуацию с задержкой украинских инкассаторов, сообщает "Европейская правда".
Кристин Лагард разделяет наши аргументы и отмечает риски такой ситуации для евро как международной валюты,
– рассказала директор департамента коммуникаций НБУ Юлия Евтушенко.
Руководительница ЕЦБ пообещала поднять этот вопрос в ЕС:
- поделиться своим беспокойством с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен;
- обсудить ситуацию с представителями Венгрии.
Важно! Ранее Андрей Пышный направил обращение руководству ЕЦБ, центрального банка Австрии, представителю Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности относительно незаконного задержания Венгрией украинских инкассаторов.
Что известно о задержании инкассаторов?
5 марта 2026 года в Будапеште венгерские правоохранители задержали семерых работников инкассаторской службы Ощадбанка. Они передвигались на двух служебных автомобилях и выполняли перевозки значительной суммы ценностей.
По информации банка, инкассаторы транспортировали около 35 миллионов евро, 40 миллионов долларов, а также девять золотых слитков весом по одному килограмму каждый.
Уже на следующий день, 6 марта, задержанных вернули в Украину. Однако транспортные средства вместе с наличными и золотом остались на территории Венгрии.
В Министерстве иностранных дел сообщили, что украинцев удерживали примерно 28 часов в наручниках, перевозили с завязанными глазами, изъяли личные вещи и телефоны. Кроме того, им не позволяли связаться с родными или дипломатическими представительствами.
Впоследствии Ощадбанку удалось вернуть инкассаторские автомобили, однако сами средства и золото до сих пор остаются в Венгрии.