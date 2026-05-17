Почему у пенсионеров запрашивают справки о доходах?

В последнее время часть украинских пенсионеров стала чаще получать запросы от Пенсионного фонда о подтверждении доходов. Чаще всего речь идет об оформлении субсидий, социальных льгот или проверку права на отдельные виды помощи, напоминает Министерство социальной политики.

Формально такая практика существовала и раньше. В большинстве случаев справка о доходах нужна не для самой пенсии, а для определения права человека на дополнительную государственную поддержку.

Прежде всего это касается:

жилищных субсидий;

льгот на коммунальные услуги;

отдельных видов соцпомощи;

перевода пенсии за границу.

Фактически государство все больше ориентируется не только на статус пенсионера, но и на его реальное финансовое состояние.

Почему справки начали требовать активнее?

После начала полномасштабной войны система социальной поддержки в Украине существенно изменилась. Расходы бюджета выросли, а количество людей, которые нуждаются в помощи, увеличилось.

Поэтому правительство постепенно переходит к более адресному принципу выплат, когда право на помощь определяют через уровень доходов конкретного человека или семьи. Именно поэтому Пенсионный фонд сейчас чаще проверяет информацию о доходах, другие выплаты или даже пенсии, которые человек может получать за рубежом.

Для чего вообще существует справка о доходах пенсионера?

Для многих пожилых людей справка о доходах стала одним из документов, от которых зависит доступ к части льгот и субсидий. Особенно это актуально на фоне высоких расходов на коммунальные услуги и лекарства. Даже незначительное изменение в расчетах субсидии может существенно влиять на ежемесячные расходы пенсионера.

Именно поэтому в ПФУ советуют внимательно проверять свои данные и вовремя обновлять документы, если этого требует система.

Как получить пенсионеру справку о доходах?

Получить справку о доходах пенсионера можно:

в сервисном центре ПФУ;

через веб-портал Пенсионного фонда;

в мобильном приложении ПФУ.

В фонде объясняют, что большинство таких документов уже доступны онлайн, чтобы уменьшить потребность в посещении отделений, отмечают в Пенсионном фонде.

