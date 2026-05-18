Можно ли выйти на пенсию, имея 11 лет стажа?

11 лет стажа пока недостаточно, чтобы уйти на пенсию по возрасту, сообщает ПФУ.

Дело в том, что, чтобы выйти на заслуженный отдых, лицо должно приобрести достаточно стажа. По состоянию на теперь, эти требования следующие:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет , минимальное количество составляет – 33 года страхового стажа;

, минимальное количество составляет – 33 года страхового стажа; в 63 года минимум сейчас – 23 года страхового стажа;

минимум сейчас – 23 года страхового стажа; в 65 лет нужно иметь минимум – 15 лет страхового стажа.

ПФУ на запрос 24 Канала объяснил, что, если человек, например, не приобрел 33 года стажа для выхода на пенсию сейчас, он должен ждать достижения следующей возрастной границы.

Если человек, которому исполнилось 60 лет в 2026 году, будет иметь менее 33 лет страхового стажа, он будет иметь право на назначение пенсии по достижении возраста 63 лет в 2029 году при наличии не менее 25 лет страхового стажа,

– отмечает Пенсионный фонд.

Важным нюансом является то, что требования к стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года будут меняться. Они ежегодно будут расти до 2028 года, сообщается в Законе Украины от 9 июля 2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

То есть, в дальнейшем требования для выхода на пенсию в 60 лет, будут такие:

в 2027 году минимум стажа для выхода на пенсию в 60 лет будет составлять – 34 года страхового стажа;

в 2028 году – 35 лет страхового стажа.

Для 63 требования уже изменятся так:

в 2027 году минимум стажа для выхода на заслуженный отдых возрастет до 24 лет страхового стажа;

в 2028 году – до 25 лет.

Поэтому, если особа не имеет достаточно стажа для выхода на пенсию сейчас, ей нужно учитывать как изменятся требования, когда она таки, достигнет следующей возрастной границы.

Обратите внимание! В этом случае учитывается стаж на момент приобретения лицом определенного возраста.

Можно ли получить пенсию, если не имеешь достаточно для этого стажа?

Лицо, не получившее право на пенсию из-за того, что оно не имеет достаточно стажа, может рассчитывать на специальную социальную помощь. Эта поддержка временная, сообщает Пенсионный фонд.

Размер этой помощи высчитывается как:

разница между среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев;

и прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц.

В то же время эта выплата не может быть меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. По состоянию на 2026 год, это – 2 595 гривен.

Временная помощь пересчитывается лицу каждые шесть месяцев с учетом изменений его имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода и выплачивается до достижения таким лицом возраста, с которого оно приобретает право на пенсионную выплату,

– указывает ПФУ.

Важно! Чтобы получить такую помощь, лицо не должно работать.

Какие нюансы по предоставлению этой помощи нужно знать?