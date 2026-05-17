Чому у пенсіонерів запитують довідки про доходи?

Останнім часом частина українських пенсіонерів почала частіше отримувати запити від Пенсійного фонду щодо підтвердження доходів. Найчастіше йдеться про оформлення субсидій, соціальних пільг або перевірку права на окремі види допомоги, нагадує Міністерство соціальної політики.

Формально така практика існувала і раніше. У більшості випадків довідка про доходи потрібна не для самої пенсії, а для визначення права людини на додаткову державну підтримку.

Насамперед це стосується:

житлових субсидій;

пільг на комунальні послуги;

окремих видів соцдопомоги;

переведення пенсії за кордон.

Фактично держава дедалі більше орієнтується не лише на статус пенсіонера, а й на його реальний фінансовий стан.

Чому довідки почали вимагати активніше?

Після початку повномасштабної війни система соціальної підтримки в Україні суттєво змінилася. Видатки бюджету зросли, а кількість людей, які потребують допомоги, збільшилася.

Через це уряд поступово переходить до більш адресного принципу виплат, коли право на допомогу визначають через рівень доходів конкретної людини або сімʼї. Саме тому Пенсійний фонд зараз частіше перевіряє інформацію про доходи, інші виплати чи навіть пенсії, які людина може отримувати за кордоном.

Для чого взагалі існує довідка про доходи пенсіонера?

Для багатьох літніх людей довідка про доходи стала одним із документів, від яких залежить доступ до частини пільг та субсидій. Особливо це актуально на тлі високих витрат на комунальні послуги та ліки. Навіть незначна зміна у розрахунках субсидії може суттєво впливати на щомісячні витрати пенсіонера.

Саме тому у ПФУ радять уважно перевіряти свої дані та вчасно оновлювати документи, якщо цього вимагає система.

Як отримати пенсіонеру довідку про доходи?

Отримати довідку про доходи пенсіонера можна:

у сервісному центрі ПФУ;

через вебпортал Пенсійного фонду;

у мобільному застосунку ПФУ.

У фонді пояснюють, що більшість таких документів уже доступні онлайн, аби зменшити потребу у відвідуванні відділень, наголошують у Пенсійному фонді.

