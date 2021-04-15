Криптовалюта в нынешнем году штурмует все новые исторические вершины, биткоин уже перескочил отметку в 60 тысяч долларов, и те, кто покупал его еще несколько месяцев назад, смогли неплохо заработать на динамике курса.

Цифровые валюты – это будущее финансового мира. Для тех, кто хочет инвестировать в криптовалюту и зарабатывать на этом, стоит обратить внимание на короткий гид от экспертов компании Forex Club.

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Азы крипторынка

Индустрия криптовалюты очень быстро развивается и привлекает внимание все большего количества людей. Первым шагом к заработку на этом рынке является обучение. Необходимо пройти хотя бы краткий курс обучения, ведь это позволит понять азы функционирования рынка. Это не требует много времени, затрат и усилий.

Например, в компании Forex Club предлагает выбор:

курс базового обучения, чтобы освоить основы трейдинга,

профессиональные курсы для углубления знаний.

Преподавателями являются специалисты-практики с многолетним опытом работы на финансовых рынках. Использовать новые знания вы сможете на бесплатном демо-счета, на котором уже лежит 50 тысяч долларов.

Выбор торговой платформы

Следующим шагом на этом пути является выбор торговой платформы, на которой вы сможете проводить операции с цифровой валютой и зарабатывать. Здесь важно учесть такие моменты, как простота регистрации и пополнения счета. У инвестора должна быть возможность доступа к счету с любых мобильных устройств.

Одной из лучших торговых платформ в этом аспекте является Libertex от Forex Club. Вы можете использовать Libertex с компьютера, через веб-приложение, или с телефона с помощью приложений для операционных систем iOS и Android. Секрет в удобстве – с Libertex хватит буквально несколько кликов, чтобы открыть и пополнить счет, проанализировать рынок и сделать выгодную сделку.

Торговый инструмент

Сегодня в мире существует более 4 тысячи криптовалют, однако не все из них являются прибыльными. Именно поэтому, чтобы получать доход с помощью криптовалюты важно правильно выбрать цифровой актив, в который вы будете инвестировать.

Одним из лучших вариантов в этом случае является концентрация на криптовалютах, которые являются наиболее выгодными. Такой ход сохранит ваше время на поиски инструмента и позволит сразу начать заключать сделки. Например, в Libertex собраны самые популярные криптовалюта мира:

Биткоин

Litecoin,

Рябь,

Ethereum и другие.

Подборка советов, как заработать на криптовалюте / Фото Pexels

Анализ рынка и торговые операции

Доходность сделки зависит от правильно выбранного момента и детального анализа крипторинка. Чтобы получить всю необходимую информацию можно воспользоваться, например, инструментами технического анализа, встроенные в Libertex . Если вы не хотите тратить время на самостоятельный анализ, вы всегда можете использовать готовые и наиболее прибыльные инвестиционные идеи, которые предлагают успешные инвесторы от компании Forex Club.

Поддержка экспертов

Поддержка специалистов – это элемент, который необходим не только на этапе обучения, но и непосредственно в процессе торговли на рынке. Ведь постоянный доступ к аналитике рынка, консультации у специалистов-практиков и возможность учиться не на своих ошибках имеют ключевое значение для успеха.

Большие и стабильные финансовые компании, такие как Forex Club , предоставляют инвесторам возможность получить персональную консультацию с экспертом, который имеет многолетний опыт успешной работы на финансовых рынках. Кроме того, инвесторы также могут воспользоваться инвестиционными идеями, которые подготовят профессионалы. Это пригодится и опытным вкладчикам, которые смогут не тратить свое время на анализ рынка, а сразу сосредоточатся на получении прибыли.

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Стабильный доход

Стабильный заработок на рынке криптовалют зависит от выбора правильной торговой платформы и финансовой компании, которая предоставляет необходимые возможности. Одной из наиболее удобных является Libertex от компании Forex Club. Главными преимуществами этой платформы является:

удобный доступ,

бесплатное обучение,

возможность попробовать свои силы на демо-счете,

постоянная поддержка экспертов, которые помогут определиться с торговым инструментом и дадут все необходимые рекомендации.

Уже более 2,9 миллиона трейдеров используют торговую платформу Libertex для инвестиций и получения прибыли.