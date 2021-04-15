Криптовалюта в нинішньому році штурмує все нові історичні вершини, біткойн вже перескочив позначку в 60 тисяч доларів, і ті, хто купував його ще кілька місяців тому, змогли непогано заробити на динаміці курсу.

Цифрові валюти – це майбутнє фінансового світу. Для тих, хто має бажання інвестувати в криптовалюту та заробляти на цьому, варто звернути увагу на короткий гід від експертів компанії Forex Club.

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Ази крипторинку

Індустрія криптовалюти дуже швидко розвивається і приваблює увагу все більшої кількості людей. Першим кроком до заробітку на цьому ринку є навчання. Необхідно пройти хоча б короткий курс навчання, адже це дозволить зрозуміти ази функціонування ринку. Це не потребує багато часу, витрат і зусиль.

Наприклад в компанії Forex Club пропонує вам вибір:

курс базового навчання, щоб освоїти основи трейдингу,

професійні курси для поглиблення знань.

Викладачами є фахівці-практики з багаторічним досвідом роботи на фінансових ринках. Використати нові знання ви зможете на безкоштовному демо-рахунку, на якому вже лежить 50 тисяч доларів.

Вибір торгової платформи

Наступним кроком на цьому шляху є вибір торгової платформи, на якій ви зможете проводити операції з цифровою валютою та заробляти. Тут важливо врахувати такі моменти, як простота реєстрації та поповнення рахунку. У інвестора повинна бути можливість доступу до рахунку з будь-яких мобільних пристроїв.

Однією з кращих торгових платформ в цьому аспекті є Libertex від Forex Club. Ви можете використовувати Libertex з комп'ютера, через вебдодаток, або з телефону за допомогою додатків для операційних систем iOS і Android. Секрет в зручності – з Libertex вистачить буквально кілька кліків, щоб відкрити та поповнити рахунок, проаналізувати ринок і зробити вигідну угоду.

Торговий інструмент

Сьогодні у світі існує понад 4 тисячі криптовалют, проте не всі з них є прибутковими. Саме тому, щоб отримувати дохід за допомогою криптовалюти важливо правильно вибрати цифровий актив, в який ви будете інвестувати.

Одним з найкращих варіантів у цьому випадку є концентрація на криптовалютах, які є найбільш вигідними. Такий хід збереже ваш час на пошуки інструменту та дозволить відразу почати укладати угоди. Наприклад в Libertex зібрані найпопулярніші криптовалюти світу:

Bitcoin,

Litecoin,

Ripple,

Ethereum та інші.

Підбірка порад, як заробити на криптовалюті / Фото Pexels

Аналіз ринку та торгові операції

Прибутковість угоди залежить від правильно вибраного моменту та детального аналізу крипторинку. Щоб отримати всю необхідну інформацію можна скористатися, наприклад, інструментами технічного аналізу, які вбудовані в Libertex. Якщо ви не хочете витрачати час на самостійний аналіз, ви завжди можете використати готові та найбільш прибуткові інвестиційні ідеї, які пропонують успішні інвестори від компанії Forex Club.

Підтримка експертів

Підтримка фахівців – це елемент, який необхідний не лише на етапі навчання, але й безпосередньо у процесі торгівлі на ринку. Адже постійний доступ до аналітики ринку, консультації у професіоналів-практиків та можливість вчитися не на своїх помилках мають надважливе значення для успіху.

Великі та стабільні фінансові компанії, такі як Forex Club, надають інвесторам можливість отримати персональну консультацію з експертом, який має багаторічний досвід успішної роботи на фінансових ринках. Крім того, інвестори також мають змогу скористатися інвестиційними ідеями, які підготують професіонали. Це стане в пригоді й досвідченим вкладникам, які зможуть не витрачати свій час на аналіз ринку, а відразу зосередяться на отриманні прибутку.

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Стабільний дохід

Стабільний заробіток на ринку криптовалюти залежить від вибору правильної торгової платформи та фінансової компанії, яка надає необхідні можливості. Однією з найбільш зручних є Libertex від компанії Forex Club. Головними перевагами цієї платформи є:

зручний доступ,

безкоштовне навчання,

можливість спробувати свої сили на демо-рахунку,

постійна підтримка експертів, які допоможуть визначитися з торговим інструментом і дадуть всі необхідні рекомендації.

Вже понад 2,9 мільйона трейдерів використовують торговельну платформу Libertex для інвестицій та отримання прибутку.

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