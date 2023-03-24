Во вторник, 21 марта, Индекса алчности и страха достиг значение 68, что является лучшим его результатом с ноября 2021 года. Напомним, тогда биткоин зафиксировал свой исторический ценовой максимум. Речь идет о почти 69 тысяч долларов за монету.

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Что это значит для рынка криптовалют

Дело в том, что инвесторы более оптимистично оценивают потенциал биткоина на рынке. Одно из главных оснований для этого – стремительное подорожание криптовалюты с начала 2023 года. К примеру, за этот период цена монеты выросла более чем 66%.

Что такое Индекса алчности и страха Это показатель, с помощью которого анализируют настроения инвесторов, трейдеров и других пользователей по отношению к флагману рынка криптовалют – биткоин. Индекс измеряет две основные эмоции, которые оказывают влияние на настроения участников рынка, а также влияют на продажу или покупку цифровых монет.

Такая динамика биткоина свидетельствует о начале активной деятельности инвесторов-быков, работающих по следующему алгоритму:

Покупают актив (акции, криптовалюты и т.п.);

Ждут его роста;

Продают активы после того, как он достигает максимальных уровней.

Прогнозы и актуальные позиции биткоина

Значение Индекса страха и алчности 68 свидетельствует, что большинство участников рынка прогнозируют дальнейшее укрепление позиций биткоина на рынке. Более того, за последний месяц эта криптовалюта зафиксировала несколько существенных рекордов:

13 марта стоимость цифровой монеты выросло сразу на 17%;

стоимость цифровой монеты выросло сразу на 17%; Этому способствовала оперативная реакция американских регуляторов на крах банка. Silicon Valley Bank и заверение компании Circle, что у них есть доступ к депозитным средствам;

и заверение компании Circle, что у них есть доступ к депозитным средствам; 20 марта курс биткоина установил наилучший результат за последние 9 месяцев на фоне проблем в классической банковской системе.

На момент создания этого материала, цена биткоина колеблется на уровне 28 058 долларов за монету. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 542,25 миллиарда долларов. С января 2023 года стоимость цифровой монеты выросла на 68,03%, информирует CoinDesk.

Кроме того, ряд экспертов поделились новыми положительными прогнозами по курсу биткоина: