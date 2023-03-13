По состоянию на 18:30 понедельника главная криптовалюта мира стоит 24 153 доллара. Это более чем на 17% больше, чем за прошедшие сутки, по данным CoinMarketCap. А еще совсем недавно биткоин стоил менее 20 тысяч долларов.

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Почему биткоин стремительно растет в цене

Накануне на рынке криптовалют произошел обвал из-за краха американского банка Silicon Valley Bank.

Более того, инвесторы опасались, что криптовалютная компания Circle связана с банком, а потому ее стейблкоин USDC – ненадежен. Из-за этого он в эти выходные потерял свой паритет с американским долларом и упал до 0,88 доллара.

Однако ситуация урегулировалась:

Минфин и ФРС США пообещали стабилизировать банковскую систему. Все клиентки, имевшие депозиты в банке, получат свои деньги обратно.

Между тем компания Circle заверила инвесторов, что ее привязка к биткоину – безопасна. Да, действительно компания хранила резервный депозит USDC в размере 3,3 миллиарда долларов. Однако он ей полностью доступен.

Операции Circle по USDC будут открыты для бизнеса, в том числе с новыми автоматизированными расчетами через наше новое партнерство с Cross River Bank,

– сказал Генеральный директор Circle Джереми Аллер Reuters.

Так что пожар на рынке криптовалют удалось быстро погасить. Сейчас на рынке преобладает бычий тренд. Растет не только биткоин, но и ряд других криптовалют. Ethereum вырос на 13%, а BNB – почти на 12%.

В целом, капитализация мирового криптовалютного рынка составляет 1,07 триллиона долларов, что на 12,46% больше, чем днем ранее.