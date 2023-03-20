В понедельник, 20 марта, стоимость биткоина выросла до максимума за 9 месяцев. Одной из ключевых причин, способствовавших удорожанию цифровой монеты – проблемы классической банковской системы, о которых стало известно после краха банков в США.

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Стремительное подорожание биткоина

В результате инвесторы сосредоточили больше внимания на цифровых активах. Благодаря этому курс биткоина достиг до самого высокого уровня с июня 2022 года – до 28 474 долларов за монету.

Позже биткоин подешевел на 1,8% до 27 549 долларов. В общем, колебания на рынке следуют после лучшей недели для цифровой монеты за 4 года. За этот период криптовалюта выросла в цене на 26%. Кроме того, за последние 10 дней биткойн также зафиксировал пиковые результаты с подорожанием на 35%. Актуальные данные о динамике биткоина на рынке:

Цифровая монета на данный момент торгуется по цене на уровне 28 265 долларов . За последние 24 часа биткоин подорожал на 3,97%;

. За последние 24 часа биткоин подорожал на Рыночная стоимость криптовалюты составляет 544,79 миллиарда долларов ;

; Исторический максимум для биткоина зафиксировали в ноябре 2021 года с ценой почти 69 тысяч долларов, согласно CoinDesk.

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Это результат потрясения, всколыхнувшего мировые рынки после крушения нескольких банков в США, а также поглощения крупнейшим банком Швейцарии своего конкурента, который существовал свыше 160 лет. Эксперты также поделились прогнозами для биткоина: