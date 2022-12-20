Экономист Bloomberg Economics Скотт Джонсон ожидает, что глобальная экономика вырастет на 2,4% в 2023 году. Это свидетельствует о замедлении темпов роста, поскольку на этот год прогнозируют результат на уровне 3,2%.

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Экономист прогнозирует самый плохой результат для экономики в 2023 году

По словам эксперта, экономический рост в 2023 году может стать самым плохим результатом за последние 30 лет. Дело в том, что это будут медленные темпы роста с 1993 года. Исключением были кризисные периоды – 2009 и 2020 годы.

Скотт Джонсон также добавил, что согласно анализу американская экономика войдет в фазу рецессии в конце 2023 года, а для стран Еврозоны кризис станет реальностью уже с начала года.

Что такое рецессия Это фаза экономического цикла, в ходе которой фиксируют общее понижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении издержек.

Он добавил, что Федеральная резервная система США, вероятнее всего, будет поднимать ставку к 5% и будет держать на таком уровне до 1 квартала 2024 года. Напомним, что американский центробанк проводит одну из самых агрессивных монетарных политик в мире, чтобы унять инфляцию. В то время как более стремительное снижение инфляции в Еврозоне будет означать более низкую ставку и возможность сокращений уже в конце 2023 года.

К теме! МВФ прогнозирует, что лучший результат по темпам экономического роста в 2022 году продемонстрирует Индия с показателем на уровне 6,8%. Посреди государств Европы фаворитом может стать Испания. Там прогнозируют рост ВВП на уровне 4,3%.

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