По мнению экспертов, Индия имеет потенциал опередить Японию и Германию и стать третьей сильнейшей экономикой в мире. Две мощные компании обнародовали в целом достаточно схожие прогнозы относительно перспектив индийской экономики.

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Индия может стать третьей экономикой мира

В американской компании S&P Global считают, что к 2030 году годовой рост валового внутреннего продукта в среднем будет составлять 6,3%.

В то время как в Morgan Stanley ожидают, что ВВП Индии, вероятнее всего, вырастет более чем вдвое по сравнению с текущим показателем до 2031 года. Аналитики отмечают, что Индия имеет все условия для экономического бума, которому способствуют следующие аспекты:

инвестиции в производство;

энергетический переход;

развитая цифровая инфраструктура в стране.

Эти факторы сделают Индию третьей по величине экономикой и фондовым рынком в мире до конца десятилетия,

– добавляют специалисты.

Прогноз компании S&P Global по экономическому росту Индии основан на либерализации торговой и финансовой сфер страны, реформе рынка труда, а также инвестициях в инфраструктуру и человеческий капитал.

Последние экономические показатели Индии

В третьем квартале 2022 года (июль – сентябрь) в Индии зафиксировали рост ВВП на уровне 6,3% в годовом расчете. Этот показатель несколько превысил прогноз с 6,2% от экспертов, принявших участие в опросе Reuters.

В предыдущем квартале этот показатель был равен 13,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Главным катализатором являлся длительный внутренний спрос в секторе услуг.

К теме! Согласно прогнозом МВФ, лучший результат по темпам экономического роста в 2022 году продемонстрирует Индия с показателем на уровне 6,8%.

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